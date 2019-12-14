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Milaslı balıkçı kayıp

Güllük Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Mehmet Narlı balık tutmak için İris adlı teknesiyle denize açıldı.

14.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:45Milaslı balıkçı kayıp
Güllük Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Mehmet Narlı balık tutmak için İris adlı teknesiyle denize açıldı. Gece saatlerinde çıktığı balık avından sabah saatlerinde dönmeyen Narlı'nın teknesi Gültür Sitesi civarında kıyıya vurmuş halde bulundu. Narlı'dan ise alınamadı.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın bulunması için çalışma başlattılar.

Öte yandan Narlı'yı tanıyanlar, Narlı'nın iyi ve tecrübeli bir kaptan olduğunu belirterek, kötü hava şartlarıyla mücadele edebilecek yetenekte olduğunu söylediler. - MUĞLA

Güllük Mahallesi, Mehmet Narlı, Narlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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