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Miley Cyrus, "Ateşli yaz kızı" pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı

Şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yine kendisinden söz ettirmeyi başardı. Cyrus, paylaşımına "Ateşli yaz kızı" notunu ekledi.

28.07.2019 17:18
Miley Cyrus,

Güzel şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği cesur pozuyla büyük beğeni topladı.

"ATEŞLİ YAZ KIZI"

26 yaşındaki ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, kapak olduğu bir dergiye verdiği röportajda dikkat çekici ifadeler kullanmış ve hemcinslerine önce kendilerini sevmeleri gerektiğini belirterek, "Çocuk istemediğiniz zaman, insanlar size acıyorlar ve sizin soğuk, kalpsiz ve aşkı anlayamayan biri olduğunuzu düşünüyorlar" diye konuşmuştu." Miley Cyrus, hemcinsleri hakkında sarf ettiği sözlerle beğeni toplarken geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine cinselliğini ön plana çıkardı. Evinde verdiği seksi pozları takipçilerine ulaştıran Cyrus karelere "Ateşli yaz kızı" notunu düştü.


Amerika Birleşik Devletleri, Miley Cyrus, Magazin

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