Miley Cyrus'tan Şaşırtıcı Evlilik İtirafı

Uzun yıllar inişli çıkışlı bir ilişkileri olan yakışıklı oyuncu Liam Hemswort ve dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sonunda evlenmişti. Çocuk bekledikleri yönünde haklarında iddialar çıkan çiftin evlilikleri için Miley Cyrus "Cinsellik benim ilişkilerimin dışında kalıyor." itirafında bulundu.

"CİNSELLİK BENİM İLİŞKİLERİMİN DIŞINDA KALIYOR"

Vanity Fair dergisinin mart ayına kapak olan Miley Cyrus ve Liam Hemswort'ün beklenen evliliklerinin ardından bir de bebek bekliyorlar şeklinde iddialar gündeme gelmişti. Ancak netleşmedi. Çok merak edilen evliliği ile ilgili şaşırtıcı itirafta bulanan Cyrus, "Bence evlilik, hayatımda yeni bir çağ. İnsanların, insanlara aşık oldukları düşünüyorum. Cinsellik veya cinsiyet kavramları, benim ilişkilerimin dışında kalıyor" sözleri ile yine dikkatler evliliklerineçekmiş görünüyor.