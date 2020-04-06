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Mili takım Antrenörü Pelit'ten 'evde spor' a teşvik

Modern pentatlon Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, "Dünya korona virüs ile uğraşıyor.

06.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:45
Mili takım Antrenörü Pelit'ten 'evde spor' a teşvik
Modern pentatlon Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, "Dünya korona virüs ile uğraşıyor. Ülkemizde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz çok ciddi bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Evde spor konusunda dileyene yardımcı olabilirim" dedi.

Korona virüs sürecinde sportif aktivitelerin durmasıyla ilgili konuşan Pelit, "Devletimiz 20 yaşa kadar dışarı çıkma yasağı koydu. Bu süreci evde spor yaparak bilinçli bir şekilde geçirmemiz lazım. Spor yaparak virüse karşı önlem almış oluyoruz. Genç bireylerimizin anne ve babalarının çocuklara gençlere örnek olarak bu işin başını çekmeliler. Sporun sadece bu zamanlar için değil her zaman aile içinde olması lazım. Bu zamana kadar düzenli spor yapan bireyler virüse karşı bir adım önde gidiyorlar. Malatya halkından özellikle rica ediyorum çok zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmasınlar. Yurtdışından sporcularla ve antrenör arkadaşlarla görüştüğümde orada durumun ne kadar içler acısı olduğunu anlıyorum.Bizler çok şanslıyız. Tedbirli olursak bu virüsten en kısa sürede kurtulmuş olacağız.Evde spor yapanlara ya da yapmak isteyenlere yardımcı olmaya hazırım. Günlük haftalık programlar göndere bilirim. Sosyal medya üzerinden tarafıma çok rahat bir şekilde ulaşıp antrenman programı istenebilir. Evde kal Malatya" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Pelit, Spor
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