Haberler » Güncel » MİLKO Genel Sekreteri İlyas Töngüç Açıklaması - Haber

MİLKO Genel Sekreteri İlyas Töngüç Açıklaması

Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) Genel Sekreteri İlyas Töngüç, "Ülkemizde yaşanan ahlaki ve manevi tahribatın önüne geçmek için çalışıyoruz" dedi.

21.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:49 MİLKO Genel Sekreteri İlyas Töngüç Açıklaması
Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) Genel Sekreteri İlyas Töngüç, "Ülkemizde yaşanan ahlaki ve manevi tahribatın önüne geçmek için çalışıyoruz" dedi.

'de, MİLKO tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 'Hak, Adalet ve Kardeşlik Konferansı' düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş ve davetliler katıldı.

Konferansta konuşan MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda büyük bir şevk ve heyecanla bu önemli çalışmayı gerçekleştirdik. Bu önemli vazifede görev alan Kayseri'de sivil toplu kuruluşlarına ve milli görüşçü kuruluşlarımıza teşekkür ederim. Hak ve adalet gibi önemli bir konunun bütün Türkiye'de 15'incisini gerçekleştirdiğimiz, bundan sonrada bütün Türkiye'mize yayılmasını arzu ettiğimiz bu çalışmalar vesilesi ile yaşanmakta olan ahlaki ve manevi tahribatın önüne geçilmesi, 50 yılına girmiş olan milli görüş harekatımızın milletimizin bu ahlaki tahribatın önüne geçilmesinde atmış olduğu bu adımlar önemlidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 'Hak, Adalet ve Kardeşlik' konulu konferans verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:04   Yaralı 3 şahine tedavi - Haber
10:03   Drone pilotluğuna her meslekten ilgi - Haber
10:02   İzmir 'ayaklı işkur'un iş sahibi yaptığı kişiler yetimlere yardım ediyor - Haber
09:58   Adıyaman'a çeşitli branşlarda doktor ataması yapılacak - Haber
09:58   TİKA'dan Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsünün tekstil bölümüne destek - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
21.12.2019 10:08:46