21 Kasım 2018 Çarşamba 12:31



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:31

Adana'nın 130 dönüm alana sahip ilk Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor. Son rötuşları yapılan Millet Bahçesi çok yakında hizmete açılacak.Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana'da ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, Yüreğir'de yeşil alanları hızla çoğalttıklarını söyledi. Çelikcan, "2018 yılının başında inşaatını başlattığımız Millet Bahçesinin içerisinde zip coaster, hayal yeli, botanik park, su kayağı tesisi, optimist marina, yelken spor kulübü, seyir terasları, deniz feneri, engelli lokalleri, amfi tiyatro, festival meydanı ve bir çok sosyal donatı yapıldı. Bunun yanı sıra bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, geniş kapasiteli otopark da mevcut. Buraya gelen vatandaşlarımız aileleriyle birlikte akşama kadar vakit geçirebilecekler" dedi.Millet Bahçesi inşaatının çok hızlı bir şekilde tamamlandığını belirten Başkan Çelikcan, "Atıl durumda olan kamu alanını Adanalı vatandaşlarımızın hizmetine açarak insanlarımızı Seyhan Nehri ile buluşturacağız. İçerisinde birçok ilklerin olacağı alanı ilk başta Seyhan Nehri kenarında olduğu için Kıyıpark olarak düşünmüştük. Cumhurbaşkanımız gündeme getirdiğinde Millet Bahçesinde olanlar fazlasıyla bizim yaptığımız alanda mevcuttu. Biz de buraya Millet Bahçesi adını verdik" şeklinde konuştu. - ADANA