14.06.2019 10:45
Haberler»Güncel » Haber

Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor

Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor

Gaziantep'te yapımı süren Millet Bahçesi için Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkılmasının ardından ardından 4 katlı Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının yıkımına da başlandı.

Gaziantep'te yapımı süren Millet Bahçesi için Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkılmasının ardından ardından 4 katlı Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının yıkımına da başlandı.

Gaziantep'te yapımına başlanan 70 dönümlük Millet Bahçesi ve cami için Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkımının tamamlanmasının ardından 1992 yılında hizmete giren 4 katlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının yıkımına da başlandı.

Gaziantep'te Kalyoncu Şehir Stadı'nın yapımının tamamlanmasının ardından Kamil Ocak Stadı'nın yıkımı gerçekleştirilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki yıkım çalışmalarına ise kurum personel ve eşyalarının ise Binevler Mahallesi'ndeki yeni yerine taşınmasıyla başlandı. Yıkımı gerçekleştiren firma temsilcisi Tahir Yalçın, 2 gündür devam eden yıkım çalışmalarının 7-8 gün daha süreceğini ifade etti.

Yıkım çalışmalarının yürütüleceği üçüncü bina olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu için ise mahkeme kararının beklendiği öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, Millet Bahçeleri, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:28 YKS sınavında gürültüye geçit yok
11:28 Eskişehir'de 120 bin dönüm arazi hasar gördü
11:28 TCMB'den repo ihalesi
11:28 Şırnak'ta 157 bin öğrenci karne aldı
11:28 (ÖZEL) ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HURDA UÇAKLAR KALDIRILMAYI BEKLİYOR
11:27 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karne dağıtım törenine katıldı
11:27 MKK'dan 'Katarlı yatırımcı' açıklaması
11:27 Bayramda akaryakıta 3,5 milyar lira harcandı
11:27 Büyükşehir’in kalitesi tescillendi
11:27 Rodallega Denizli'ye geldi
11:27 Basketbol final serisinde sıra 4. maçta
11:27 Bursa'da A Capella rüzgarı
11:27 Okullarda karne heyecanı
11:27 Kayısı bahçesinden milli takım kampına - DİYARBAKIR