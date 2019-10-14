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Millet Bahçesi inşaat alanında 3 kişiyi bıçakla yaralayan yakalandı

Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında içki içenler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayı şüphelisi yakalandı.

14.10.2019 16:14Millet Bahçesi inşaat alanında 3 kişiyi bıçakla yaralayan yakalandı
Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında içki içenler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayı şüphelisi yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi inşaat alanında birlikte içki içen 6 arkadaş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan F.Ç.(28) 8 yerinden, Y.T.(31) sol göğsünden ve İ.A.(26) ise sol elinden ve kolundan bıçakla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan F.Ç. hastaneden ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen T.S.(25) kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri T.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan T.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk. - SAMSUN

Millet Bahçeleri, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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