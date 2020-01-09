Haberler » 3. Sayfa » Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı - Haberler

Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı

Samsun'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

09.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:54Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı
'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un ilçesi Yeni Mahalle'de önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Bahçesi şantiye önünde makaraya sarılı yaklaşık 18 bin lira değerindeki 400 metrelik elektrik kablosu çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırmada hırsızların kabloyu araca yükleyip götürdüklerini tespit etti

Polis ekipleri olayla ilgili M.G ve R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili bir kişinin de yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Millet Bahçeleri, Yeni Mahalle, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:44  Alanya'da 241 adet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
16:44  Eski öğretmen öğrencinin başına demir çubukla vurdu - Haberler
16:44  Muğla'nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü - Haberler
16:41  Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale - Haberler
16:40  İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
15:21  Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
15:19  Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak - Haberler
15:08  İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı - Haberler
14:56  Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı - Haberler
9.01.2020 16:53:00