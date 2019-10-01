Haberler » Güncel » Haber

Millet bahçesi proje detayları görüşüldü

Millet Bahçesi 1. Etap projeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında düzenlenen üst yönetim kurulu toplantısında değerlendirildi.

01.10.2019 14:37Millet bahçesi proje detayları görüşüldü
Millet Bahçesi 1. Etap projeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında düzenlenen üst yönetim kurulu toplantısında değerlendirildi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, üst yönetim kurulu üyeleri ve şehir plancısı uzmanları ile birlikte şehrin göbeğinde inşa edilmesi planlanan "Millet Bahçesi 1. Etap" projesini görüştü. Düzce'nin en büyük şehir parkı ve yaşam alanı olacak şekilde projelendirilen yatırım için yüksek şehir plancısı uzmanlar tarafından hazırlanan çalışmayı değerlendiren heyet iki farklı çalışma hakkında fikir alış verişinde bulundu. Yılsonuna kadar ilk kazmanın vurulması konusunda Başkan Özlü'nün talimat verdiği projenin de onaylanması konusunda çalışmalara hız verildi.

Konu hakkında daha önce de açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü şehrin göbeğinde aileler, gençler ve çocuklar için doğal bir yaşam alanı inşa edeceklerini yineleyerek "Merkez parkta hep birlikte sabah sporumuzu yapacağız. İçinde işletmeye izin verilmeyecek, tertemiz bir park olacak. Birbirinden ayrı üç farklı parkı bir araya getirerek kopukluğu ortadan kaldıracağız. Hem güvenliğini hem de bakımını temizliğini sağlayacağız. Parklar konusunda vatandaşımızda oluşan negatif imajı ortadan kaldıracağız. Önce vatandaşımızın kullanımına açtık, şimdi de daha güzel bir alan inşa edeceğiz. Yıl sonuna kadar alandaki çalışmalarımız başlayacak" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Millet Bahçeleri, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:30 "Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"
18:30 Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti
18:30 Çavuşoğlu macron'un türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır
18:28 Hayatını kaybeden emekli yüzbaşı defnedildi
18:28 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi
18:28 Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
18:27 Huzurevinde "100'üncü yaş" kutlaması