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Millet bahçesinde sona yaklaşıldı

Sivas'ta yıkılan 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yaptırılacak millet bahçesi projesinde sona yaklaşıldı.

05.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:36Millet bahçesinde sona yaklaşıldı
Sivas'ta yıkılan 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yaptırılacak millet bahçesi projesinde sona yaklaşıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in seçim vaatleri arasında yer alan proje 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsıyor.
Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, birçok yapının tamamlandığı ve çevre duvarlarının yükseldiği proje kapsamında millet bahçesinin yanından İstasyon Caddesi'ne bağlanan yeni bir yol açılacak. Mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ise genişletme çalışması başlatıldı.
Proje içerisinde millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alıyor.
Projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

4 Eylül Stadyumu, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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