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Millet Çarşısı pazar yeri dualarla açıldı

Türkiye'nin en modern 2 katlı kapalı pazar yeri olan ve Manisa'daki pazar sorununu bir nebzede de olsa ortadan kaldıracak olan Yunus Emre Millet Çarşısı pazar yeri dualarla açıldı.

31.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
Millet Çarşısı pazar yeri dualarla açıldı
Türkiye 'nin en modern 2 katlı kapalı pazar yeri olan ve Manisa 'daki pazar sorununu bir nebzede de olsa ortadan kaldıracak olan Yunus Emre Millet Çarşısı pazar yeri dualarla açıldı. Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan pazar yerinde ilk gün 70 pazarcı esnafı tezgah açtı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelde kapsamında pazarda yalnızca sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerin satışı yapıldı. Sosyal mesafenin korunması için tezgah aralıkları 3 metre aralıklarla kurulurken, pazar yerinde pazar esnafı ve vatandaşlar için el dezenfektanı konusunda destek olundu. Esnafa maske ve eldiven dağıtılırken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak, Manisa Sebze, Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın yeni pazarı ziyaret etti.

Türkiye'nin en modern pazarı Ahmet Aksoy tarafından okunan dualar eşliğinde açıldı. Her salı kurulacak olan pazarda saat 10.00'da dua edilecek. İlk günden itibaren vatandaşlar pazara gelip güvenli bir şekilde alışveriş yaptı. Vatandaşların pazar yerine ulaşımı için belirli mahallelerden, alınan önlemlere uyulacak şekilde ücretsiz ring seferleri düzenleneceği öğrenilirken, kendi aracıyla pazara gelmek isteyen vatandaşlar için ise kapalı ve açık otoparklar hizmete alındı.

Pazarın çok güzel olduğunu söyleyen esnaflardan Ali Erdem, pazarda her şeyin mevcut olduğunu ifade ederek, özellikle otopark konusunda sıkıntının olmadığını belirtti. Nesih Gürmak ise, Türkiye'de örnek bir pazar yerinin kurulduğunu, "Pazarcıya, milletimize hayırlı olsun. İnşallah bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz. Herkes işine, gücüne döner, Yunusemre Belediye Başkanımıza da böyle bir pazar yerini kazandırdığı için teşekkür ederiz." dedi.

Yunusemre Belediyesi olarak Manisa'nın pazar sorunun bu modern pazar yeri sayesinde ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye'yi ve dünyayı tehdit eden salgına karşı belediye olarak pazar yerinde her türlü tedbiri aldıklarını açıkladı. Başkan Çerçi, "Pazarcı esnafımızın pek çok sorununu ortadan kaldıracak modern pazar yerinde tezgahlar kurulmaya başlandı. Pazar yerinde İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda önlemlerimizi sıklaştırdık. Hem esnafımızın hem de buraya alışveriş yapmaya gelecek vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması bizim için önemli. Bu nedenle pazar yerinde vatandaşlarımız zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu vesile ile vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkmaları durumunda da kişisel önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Manisa, Ekonomi
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