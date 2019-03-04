Millet İttifakı Adayı Özdemir: "Bu İşte Bir Terslik Var Diyenler Artık Değişim İsteyenlerdir"

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Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Karaağaçlı Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde seçim bürosu açılışı yaptı ve mahalle mitingi düzenledi. Mahallenin girişinde Karaağaçlılar tarafından meşalelerle karşılanan iki başkan adayı için mahalle sakinleri konvoyla karşılama yaptı. Kalabalık bir grup tarafından mahalle girişinde meşaleler yakıldı ve başkan adaylarının yolunu kesen mahalle sakinleri, "Artık hizmet istiyoruz. Sizleri başkan olarak görmek istiyoruz" diye tezahüratta bulundular.Daha sonra mahalle teşkilatlarınca organize edilen programla Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir'in seçim bürosu açılışı yapıldı. Özdemir, "31 Mart akşamı inşallah güneş Karaağaçlı mahallemizden doğacak" derken Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı da "İsa başkan her derdinize deva olacak. Şehzadeler onunla tarım, turizm alanında Türkiye'ye ve dünyaya açılacak" diye konuştu.Seçim bürosu açılışı sonrasında mahalle meydanında düzenlenen mitingde konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir, "Karaağaçlının hizmete hasret, hizmete aç bir mahalle olduğunu biliyorum. İlk müjdemiz burada yaşayan göçmen halkının olacak. Nasıl ki Karaoğlanlı-Bozköy ve İğdecik'te Türkiye'nin en büyük Yörük Festivalini düzenleyeceksek burada da Göçmen Festivali yapacağız" dedi.Özdemir, Karaağaçlı'nın belde belediyesi kapatılmadan önce hizmet aldığını ifade ederek, "Şehzadeler Belediyesi yeni kurulan bir belediye. Bende 5 yıl boyunca meclis üyeliği yaptım. Birçok kararda şerhimiz de vardır. Bu şerhler birer uyarı niteliğindedir. Uyarılarımızı dikkate almadılar. Hizmeti başka işlere tercih ettiler. 5 yılda bir binası bile olmayan bir belediyeden söz ediyoruz. Aynı belediye 20 milyon TL bedelle park yapıyor. Bu işte bir terslik var diyenler artık değişim isteyenlerdir" dedi.Özdemir, daha sonra kendisini evine davet eden, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Mehdiye Rüzgar'ın davetini kırmadı. Mehdiye Rüzgar'ın hayır duasını isteyen Özdemir, kendisi için hazırlanan ikramlar için teşekkür etti. - MANİSA