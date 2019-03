Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı Başkan Ergün'ün Projelerini Eleştirdi

Kaynak: İHA

Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün projelerini eleştirdiMillet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da katıldı. Şıktaşlı toplantıya Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün projelerinin yer aldığı dövizlerle geldi.Ergün'ün yaptığı ve yapamadığı projeleri bir bir sıralayan Şıktaşlı, Ergün'ün verdiği sözleri yerine getirmeden, yeni projeler açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Topa tuttuğu Ergün'ün, verdiği sözleri yerine getirmemesinden dolayı Ergün'ün vaatlerinin yer aldığı projeyi yere atan Şıktaşlı, "Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün karşısında gittiğimiz her yerde büyük ilgi karşılaşıyoruz. Bize Cengiz Ergün'ün hatalarını soruyorlar. Biz de dilimizin döndüğünce anlatıyoruz. Cengiz Ergün hafta sonu bir proje duyurusu yaptı. Şunları yapacağız dedi. Biz de Cengiz Ergün'ün 5 yıl önce kendisinin 17 ilçeye vaatlerinin yer aldığı kitapçığı inceledik. Ergün'ün 40 projesi vardı. Büyükşehir belediyesi hizmet binası yapılmadı. Kent merkezindeki hastane kavşağı projesi yapılmadı. Gar meydanı düzenlenmesi projesi yapılmadı. Yer altı otomatik otopark projesi yapılmadı. Bayındırlık ve Kocatepe Mahallesi kentsel yenileme projesi yapılmadı. Ulucami kentsel tasarım projesi yapılmadı. Her ilçeye büyükşehir hizmet binası yapılmadı. Beldelere ve büyük köylere büyükşehir hizmet binası yapılmadı. Gazi yer altı katlı otoparkı yapılmadı. Turgut Özal toplu konut projeleri yapılmadı, hafif raylı sistem projesi yapılmadı, Saruhanlı köprülü kavşak projesi yapılmadı. Turgutlu köprülü kavşağı projesi yapıldı. Salihli köprülü kavşağı yapıldı ama duvar gibi yapıldı. Daha iyisi yapılabilinirdi. Yapıldı mı yapılmadı mı karar veremedim. Akhisar kent parkı ve yer altı otopark projesi yapılmadı. Sarıgöl gençlik merkezi yapıldı. Akhisar kapalı otopark projesi yapılmadı. Sarıgöl kapalı otopark ve Pazar projesi yapıldı. Alaşehir oto terminal projesi yapıldı. İlçelerimize kapalı Pazar yeri yapılmadı. Ahmetli amatör spor kulüpleri kamp merkezi yapılmadı. Selendi cirit merkezi yapılmadı. Atık su arıtma tesisi yapıldı. Ahmetli ilçesi rekreasyon projesi yapılmadı. Katı atık bertaraf tesisi yapıldı. Kadınlara yönelik projeleri yapılmadı. Geri dönüşüm projeleri yapılmadı. Kültür varlıklarını koruma projeleri yapılmadı. Şeffaf yönetim zaten yapılmadı. Mahallelerimize okul öncesi kreş projeleri yapılmadı. Şu süreçte yapılanlar ve yapılmayanlar ortada. Bu projeleri tamamlanmadan yine Cengiz Ergün sözü adı altında vatandaşlarımıza projeler sunuldu. Önce yapılmamış olanların yapılması lazımdı. Ben cengiz Ergün sözünün artık sadece söz olduğunu, Manisalıların artık kabul etmediğini düşünüyorum ve bunu artık masadan düşürüyorum" diye konuştu."Tarımı ve hayvancılığı kalkındıracağız"Şıktaşlı, kimseyi ötekileştirmeden, zillet ve illet demeden projeler ile tüm Manisa'yı kucaklayacaklarını belirterek, "Vaat etmek kolay. Yapmak ise bambaşka bir şey. Biz geleceğe yönelik kalıcı projeler düşünüyoruz. Bizim projelerimiz Manisa'nın ekonomisi anlamında refaha kavuşmasını sağlayan projeler olacak. Geçtiğimiz dönem yüzlerce milyon bedelli ihaleler yapıldı. Ne var bunlar da örneğin kule inşa ediyoruz içine ofis koyuyoruz. Kimseye faydası olmayan yapılar yapıyoruz. Biz ise ekonomiyi canlandıracak projelerle halkımızın karşısındayız. Tarımı ve hayvancılığı kalkındıracağız. Manisa ağırlıklı olarak kırsalla geçinen bir il. Önemli ölçüde insanlarımız toprakla uğraşıyorlar. Bu anlamda Manisa'yı kendine yeten bir şehir olarak inşa etmek için yola çıktık. Kendine yettikten sonra ayakları üzerinde duran bir şehir inşa edeceğiz. Belediye başkanımız Ergün, AKP diyor. Ben AK Parti diyorum. Saygı duyuyorum. 4 buçuk yıl sonra genel seçime gideceğiz. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar fakat yerel seçim başka bir şeydir. Bu bir yerel seçimdir. Karne ortada. 10 senedir Manisa'nın merkezinde yapılan işler ortada" dedi.Beyazfil Projesini açıkladıHazırladığı Beyazfil projesi ile çarşıyı yeniden ekonomik anlamda canlandıracağını ifade eden Şıktaşlı, "Beyazfil projem var. Orası 24 milyon bedelle satıldı. Birileri 37 milyona satın aldı. İki belediye başkanımıza da ilettim. Devletten devlete geçebilirdi. Belediye başkanlığı binası olarak kullanılsaydı çok faydalı olurdu. Çarşı ölmeye yüz tutmazdı. Zaten arkası belediye binasıydı. Bir köprüyle iki bina birbirine bağlanarak büyükşehir binası yeri olurdu. Önümüzdeki süreçte Beyazfil binasına talibiz. Çarşıyı yerinde tutmak için elimizden geleni yapacağız. Betona yatırım değil toprağa ve insana yatırım yapacağız. Manisa'da belediye olarak kendi enerji şirketimizi kurarak, Manisalıların uzun vadede elektrik, tarım ve sanayicimizi destekleyecek projeler yapacağız. Söz verildiği zaman tutulması gerekilir. Sözlerin mutlaka yerine getirilmesi lazım. Biz sadece yapacaklarımızı anlatıyoruz. Ocağımızdaki ekmeği nasıl büyütür ve vilayetimizi nasıl bir modele dönüştürür ve ülkemize katkı sağlarızın derdindeyiz" dedi."Hiç kimse işten çıkarılmayacak"Şıktaşlı, başkan seçilmesi halinde kimsenin işinden çıkarılmayacağını ve yeni kuracakları şirketlerle çalışan sayısının artacağını da değindi. Şıktaşlı, belediyede çalışanlarının enflasyon karşısında çok küçük bir artışla çalışmak zorunda bırakıldığını açıkladı. Seçilmesi halinde böyle bir hukuksuzluğa fırsat vermeyeceğini kaydeden Şıktaşlı, "Sayıştay tarafından büyükşehir defalarca uyarıldı. Yüzdelik dilimleri bu yıl çok fazla düşürdüler. Enflasyona karşı neredeyse hiç zam almadılar. Biz yüzdelik dilimlerini de olağan koşullara getirerek haklarını iade edeceğiz. Şundan emin olsunlar, büyükşehirde çalışan sayısı 7 bin civarında. Bizim kuracağımız şirketlerle birlikte istihdamımız bunun 2 katına çıkacak. Zaten yetişmiş insan gücünü kaybetme niyetinde değiliz, eğitimle destekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Herkesin iş güvencesi tamdır. Maaş politikasında da hukuksuzluk olmayacaktır" dedi.Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en borçlu belediyesi olduğunu açıklayan Şıktaşlı, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 749 milyon 578 bin lira geliri var. 1 milyar 195 milyon 288 bin lira gideri vardır. Aradaki 450 milyon fark borçlanma limitinin tamamının doldurulduğunu göstermektedir.Şuan herhangi bir kredi alma imkanı yok. Finans açısından Türkiye'nin borçluluk oranında en doygun belediyesidir ve birinci sıradadır.Biz önümüzdeki süreçte bu borçların yapılandırılmasıyla meşgul olacağız ama endişe etmeyin. Üretin bir belediye olacağımız için gelirlerimiz artacaktır. Bu konuda vatandaşımız endişe etmesin" diye konuştu.Manisa'nın imarla ilgili çok ciddi sorunları olduğuna da dikkat çeken Şıktaşlı, "1,5 yıl önce imarla ilgili ihale yapıldı. Bu imarla ilgili çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı. 31 Mart seçimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamamak için şuan bu belediye meclisinden geçmiyor. Kazanacaklarını zannettiklerinden önümüzdeki döneme bırakıldı. Biz vatandaşımızla oturup konuşarak imarı çözeceğiz. Vatandaşın menfaatine olacak bir imar yapacağız" dedi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da yaptığı konuşmada Şıktaşlı'ya destek istedi. - MANİSA