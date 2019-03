Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı'dan Ticaret Borsasına Ziyaret

Kaynak: İHA

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı , seçim çalışmaları çerçevesinde esnaf, sanayi ve üreticilerin bağlı olduğu odalar ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek destek istedi.Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları çerçevesinde çalışmalarını ve gezilerini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şıktaşlı, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ile birlikte esnaf, sanayi ve üretici kesimini temsil eden oda ile sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şıktaşlı, ilk olarak Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı makamında ziyaret etti. Borsa Başkanı Özkasap, Şıktaşlı'nın seçim çalışması çerçevesinde önemli yol katettiğini dile getirerek, seçim çalışmalarında başarılar diledi. Özkasap, "Borsa olarak Manisa'ya hizmet adına kim elini taşının altına koyarsa, biz gövdemizi koymaya hazırız. Manisa'nın hem tarım, hem sanayi, ekonomik, kültürel ve turizm anlamda ciddi potansiyeli var. Bu potansiyel bir an önce hareketlendirilmeli. Manisa'nın büyümesi lazım. Biz seçilen belediye başkanlarımızla istişareler yapmak istiyoruz. Bir çok konuda fikirlerimizin de alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, yol, su, altyapı, yol, kaldırım gibi hizmetlerin belediyelerin rutin işleri olduğunu ve bu nedenle belediyelerin üretim ekonomisine dayalı projelerin geliştirmesi gerektiğini söyledi. Şıktaşlı, geliştirdikleri projelerin her birinin üretim ekonomisine dayalı olduğuna dikkat çekerek, "Manisa'da 10 yıldır yapılan sadece 3 tane iş var. Dördüncü bir işi kimse söyleyemiyor. Biz asla betonarmeye yatırım yapmayacağımızı her yerde söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Hedefimiz Manisa'nın kılcal damarlarını beslemek ve üretim ekonomisine dayalı projeler geliştirmek. Vatandaşımızın cebini rahatlatacak, üreticimizi kazandıracak projelerimizle geliyoruz. Manisa'nın kendi markalarıyla kaliteleşmesine ihtiyacı var. Bunu da odalarımız, borsalarımız, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapacağız. Manisa'nın ekonomik gücünü sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte canlandıracağız. Manisa'yı odalarımızla yapacağımız istişareler ile yöneteceğiz" diye konuştu.Şıktaşlı konuşmasının ardından Borsa Başkanı Özkasap'a 31 Mart'tan sonra hayata geçirmeyi planladıkları Tarım A.Ş. ile Enerji A.Ş. projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Özkasap, Şıktaylı'ya günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek, kahve takımı hediye etti.Şıktaşlı Borsa ziyaretinin ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz , Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa OSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ 'ı ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.Gerçekleştirilen oda ve sivil toplum ziyaretlerinde başkanlar Millet İttifakı Şıktaşlı'nın projelerinden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. - MANİSA