Millet İttifakı Adayları Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile birlikte Gersan Yapı Kooperatifi esnaflarıyla buluştu.Gersan Yapı Kooperatifi yönetim binasında gerçekleştirilen buluşmaya esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Esnafların sanayi sitesi çevresinde yaşadıkları sıkıntıları ve son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıları Yaşar ve Yavaş'a dile getirdikleri toplantıda Başkan Yaşar, "15 gündür Yenimahalle'yi sokak sokak geziyorum. Vatandaşın gündemi ile siyasetçilerin gündemi tümüyle birbirinden farklı durumda" dedi."Ekonomide kalıcı çözümler üretilmelidir"Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntının kabul edilmedikçe çözümünün bulunamayacağının altını çizen Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar, "Hasta hastalığını kabul etmediği sürece, hastalığın tedavisi mümkün olmaz. Öncelikle devleti idare edenlerin yaşanan bu ekonomik süreci özümseyerek çözüm yolu araması gerekmektedir. Ben de esnaflıktan gelen bir vatandaş olarak yaşadığınız sıkıntıların bilincindeyim. Ekonomik kriz öncelikle esnaf ve sanayici kesimini etkilemektedir. Beraberinde gelen istihdam sorunu ve işsizlik vatandaşlarımızın belini bükmektedir. Temel sorunumuz işsizliktir. Tanzim satış noktaları ve bunun gibi günü kurtaracak çözümler yerine uzun dönemli projeler planlanmalıdır. Yenimahalle'yi sokak sokak geziyorum. Her üç dükkandan biri boş ya da var olan dükkan kapanmış durumda. Devletin genel ve yerel tüm birimleri ortak bir çalışma yürüterek, konuyu ivedilikle ele almalıdır" şeklinde konuştu."Ortak mücadele vererek çalışacağız"10 yıldır Yenimahalle'de farklı bir yönetim anlayışla vatandaşa hizmet götürüldüğünü belirten Başkan Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden beri siyaseti belediyeye sokmadık. Her mahalleye eşit hizmet götürerek, kültür, sanat, spor ve bunun gibi birçok alanda Yenimahalle'yi farklı bir konuma getirdik. İlçe sakinlerimizin huzurunu ve mutluluğunu ön planda tutarak, 330 bin metre kare kapalı alana sahip 674 irili ufaklı eseri ilçemize kazandırdık. Ankara genelinde ticaretin yüzde 41'i Yenimahalle sınırları içerisinde gerçekleşiyor. Esnaf ve sanatkar Yenimahalle'de rahat ediyor. Cezacı değil, eğitici bir belediye olmak için çalıştık ve esnafımıza bu bilinçle hizmet götürdük. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 31 Mart sonrasında da Mansur Yavaş ile uyum içerisinde çalışarak yaşadığınız sıkıntıların çözümü için ortak mücadele vererek çalışacağız. Vatandaşımız görev verirse 5 sene sonra Cumhuriyetin Başkenti Ankara'nın ne konuma geleceğini hep beraber göreceğiz" dedi. - ANKARA