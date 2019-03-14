Millet İttifakı Buca'da "Tek Yürek"

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, İzmir milletvekilleri ve İYİ Parti teşkilatıyla birlik mesajı veren Kılıç, İçişleri Bakanı Soylu'ya Buca çıkarması üzerinden yüklendi. Tehditlerle Bucalılara baskı kurulmak istendiğini söyleyen Kılıç, "Bu kentte yaşayanlar ne yazık ki bir 'Hiç İşleri Bakanının', bir belediye başkan adayının emrinde olduğunu duymak zorunda kaldılar" dedi.

Millet ittifakının Cumhuriyet Halk Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, Merkez Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Menderes Caddesi üzerinde yer alan seçim ofisinin açılışına Erhan Kılıç'ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP Çiğli belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Kani Beko, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Mehmet Ali Sarızeybek,İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Torun, Bucaspor Asbaşkanı Mehmet Sevinç katıldı.

BUCA'DA BAYRAM HAVASINDA AÇILIŞ

Açılış kapsamında Menderes Caddesi kırmızı beyaz Türk Bayrakları ve CHP Bayrakları ile donatıldı. Binalara dev pankartlar asılarak destek mesajları verildi. Konuşmalar öncesinde halk dansları topluluğu tarafından zeybek ve halay gösterileri sergilendi. Alanı dolduran binin üzerinde Bucalı, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" "Buca'ya derman başkan Erhan" "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.

NEFRET TOHUMLARI EKİYORLAR

Sahneye CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür eden Yücel iktidara yüklendi.Yücel, "AKP iktidarını kötü yönetiminin nedeniyle ülkemiz yangın yeri, gençler işsiz, kadınlarımız dargın. İşçiler dertli. Esnaf siftah yapmadan dükkan kapatıyor. Halk bu durumdayken birileri saraylarda ülke yönetiyor. İşin kolayını bulmuşlar. Bunlar memleketi satıyorlar. Şimdi kalkmışlar beka sorunundan bahsediyorlar. Bir beka sorunu varsa o da AKP ve saray yönetiminin beka sorunudur. 31 Mart yerel seçimlerinde sadece belediye başkanları seçmeyeceğiz. Bu seçim ülkemizde huzuru barışı yeniden sağlamız için bir fırsattır. O gün damat padişah yönetimine son vereceğiz.Her seçim öncesinde bunu yapıyorlar. Halka nefret tohumları ekiyorlar. Biz kimlerin kapalı kapılar ardında terör pazarlığı yaptığını biliyoruz.Kardeşçe yaşayan insanları birbirine kırdırıyorlar. Kendilerini muhalefet eden herkesi terörist ilan ediyorlar. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde insanlara hizmet var, ötekileştirme yok. 31 Mart akşamı Türkiye'de değişimi başlatacağız" diye konuştu.

PİRİŞTİNA VE KILIÇ'TAN EL ELE BİRLİK MESAJI

Törene katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca Adayı Erhan Kılıç ile el ele birlik mesajı verdi. Piriştina sözlerine Erhan Kılıç'ın meclis görevlerini başarıyla yerine getirdiğini, Buca için önemli işler yapacağını söyleyerek sözlerine başladı.Bana guruların en büyüğünü yaşattınız. Ben çok mutlu ve gururluyum. Elimizden geleni başta mesai arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, STK'larla taş üstüne taş koymak için çalıştık. Bu görevi teslim etmeden size görev vermek istiyorum. Sizden çok önemli bir söz istiyorum. Önümüzde çok kısa bir süre var. Ben 5 Nisan'da bu şehrin anahtarını Erhan Kılıç'a teslim etmek istiyorum" dedi.

HİÇBİRİNİZİN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEYECEĞİM

Piriştina'nın ardından kürsüye Buca Belediye Başkan Adayı Kılıç çıktı. Sözlerine alandaki coşkuya karşılık "Buca kararını vermiş, bu iş bitmiştir" sözleriyle başladı.Türkiye'nin içinde bulunduğu yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı gibi konulara değinen Kılıç, "Görevi devraldığımız günden bugüne kadar hiç ara vermeden, uyumadan çalışmalarımıza başladık. İktidar partisinin giremediği çarşıda pazarda, okula kahvehanelerde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Piyasalar el yakıyor, vatandaşlarımız hayat pahalılığın pençesinde ay sonunu getirmek için mücadele veriyor. Size söz veriyorum hiçbirinizin başını öne eğdirmeyeceğim. Ekonomik krizin etkilerine karşı Yoksulluk ile yılmadan mücadele edeceğiz. Buca'da iş yaratarak, hayat pahalılığına son vereceğiz. Çokça üretmeyi ve hakça bölüşmeyi hedefleyeceğiz. Barınma, gıda, ulaşım gibi gündelik yaşamda ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, hayat pahalılığını giderecek tedbirler alacağız" şeklinde konuştu.

TEHDİTLERİYLE, ŞANTAJLARIYLA SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçtiğimiz günlerde Buca'da miting yapan AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan'a "emrindeyim" açıklaması üzerinden yüklenen Kılıç, "Bu kentte yaşayanlar ne yazık ki bir 'Hiç İşleri Bakanının', bir belediye başkan adayının emrinde olduğunu duymak zorunda kaldılar. Halka üstten, demokrasiye yandan bakan bir anlayışın tehditleriyle, şantajlarıyla sindirilmeye çalışıldılar! Bir öç alma, rövanş alma duygusuyla, bölerek yönetmeyi, kaleyi içten fethetmeyi düşünenlerin kirli oyunlarına maruz bırakıldılar. Ama biz hepimiz hepimiz için mücadele etmezsek, zaman içinde hepimiz kaybedeceğiz diyerek mücadeleyi yükseltiyoruz!Durmak yok yola devam diyenlere; duracaksınız yolunuz yok, durduracağız başka yolu yok diye direniyoruz! Gizli, açık tezgâhların parçası olmadan, partimizin verdiği görevle kaldığımız yerden ve hep birlikte geleceğe yürüyoruz" şeklinde konuştu.

BUCA İZMİR'İN YÜKÜNÜ EN FAZLA OMUZLAYAN İLÇE

Trafik, yerelde kalkınma,sosyal belediyecilik, kooperatifçilik, eğitim gibi birçok alanda hayata geçireceği projeleri sıralayan Kılıç, "Bildiğiniz gibi Buca; 500 bin nüfusuyla, cezaeviyle, NATO'suyla sebze meyve ve balık haliyle, hipodromuyla, mezarlığıyla, ESHOT garajıyla, BEGOS'la İzmir'in yükünü en fazla omuzlayan ilçe. Projelerimizi yaparken İzmir Büyükşehir Belediye'miz ile birçok projede koordineli olarak çalışacağız. Tunç Başkanımız Buca'ya özel bir önem veriyor. Kendisinin de dediği gibi çalışmaya ilk önce Buca'dan başlayacağız. Buca'nın tüm yüklerini hafifleteceğiz. Tüm bu çalışmaları yaparken sizleri de yönetime dahil edecek, şeffaf izlenebilir, hesap veren bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. 1 Nisan'da bana yetki verdiğinizde Büyükşehir Belediye Başkanımız değerli abim Tunç Soyer'le birlikte başlatacağımız bu dönüşümle yepyeni bir belediye, yepyeni bir hizmet anlayışını egemen kılacağız" ifadelerini kullandı.

BİZİM MEGA PROJELERİMİZ YOK

Kılıç'ın ardından kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, projelerini anlattı. İzmir'den Türkiye'ye örnek olacaklarını söyleyen Tunç Soyer, "İzmir öyle bir demokrasi politikası uygulayacak ki, Türkiye'yi değiştirecek. Bizim mega projelerimiz,çılgın projelerimiz yok. Bizim akıllı projelerimiz var. Bir mega projeyle bir şehri değiştiremezsiniz. Ama akıllı projelerle biz İzmir'i değiştireceğiz. El ele olacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Türkiye İzmir'i kardeşliğiyle barışıyla örnek alacak" şeklinde konuştu.

NİSAN'DA METRO İÇİN DÜĞMEYE BASIYORUZ.

Başkanlık döneminde Buca'yapozitif ayrımcılık yapacağını ifade eden Soyer, Buca Metrosu Projesi'ne başlangıç için tarih verdi. Soyer, "Buca'ya ilk iş metroyu getireceğiz. Projesi, planı, parası hazır. Nisan'da metroyu getirmek için düğmeye basıyoruz. Bir tek Ankara'dan imza kaldı. Onu da söküp getireceğiz" dedi.

YÜZÜNCÜ YIL MESAJI

19 Mayıs 2019'da ve 29 Ekim 2023'te Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin yüzüncü yılında görevde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Soyer, "Ben kendimi dünyanın en şanslı adamı kabul ediyorum. Eğer ben koltuğa oturursam o iki tarihte görevde olacağım. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cumhuriyetin değerlerini öyle bir anlatacağız ki; cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i yeni bir yüzyıla taşıyacak düğmeye İzmir'den basacağız. Cumhuriyetin yeni yüzyılını tüm Türkiye'ye İzmir'den yeniden anlatacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler