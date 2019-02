Millet İttifakı Edremit'te Sahaya İndi

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş ve CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, Millet İttifakı'nın Edremit Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte önceki gece Darsofa Mahallesi'nde seçim çalışması gerçekleştirdi.Tek tek kahvehaneleri dolaşan ve vatandaşlara projelerini anlatan CHP'li Başkan Adayı Arslan ve meclis üyelesi adayları, gördükleri ilgi ve destek için mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti.Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını belirten CHP'li Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, "Önemli olan Edremit'in sorunlarını bilmek. Biz, ekip olarak Edremit'in sorunlarını biliyoruz. Edremit'in sorunu çok ancak potansiyeli de bir o kadar fazla. Burada önemli olan, doğru belediyecilik anlayışı ile bu sorunları ortadan kaldırmaktır. Bizlerde de bunu yapacak irade ve vizyon var." dedi.Vatandaşlarla tek tek ilgilenen, sorunlarını ve taleplerini not alan belediye meclis üyesi adayları ise, gördükleri ilgi karşısında memnuniyetlerini iletti.CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, Darsofa Mahallesi'ndeki son kahvehane ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi; "Ben siyasetçi değilim. Ben hizmet adamıyım. Siyasetçi size gelir, derdinizi dinler, üç-beş proje anlatır oyunuza talip olur çeker gider. Bir daha da yüzünü görürseniz ne mutlu size. Ama ben öyle değilim. Öyle olmadığımı da beni yakından tanıyanlar çok iyi biliyorlar. Darsofa Mahallesi'ne daha adaylığım gelmeden önce bile kaç defa geldim, inanın sayısını hatırlamıyorum. Biz gönül adamıyız, hizmet adamıyız. Edremit'in sorunlarını biliyoruz. Edremit'i deyim yerindeyse şaha kaldıracak tüm projeler de bizde mevcut. Potansiyeli olan bir kentte yaşıyoruz ve bu kentin dinamiklerini en uygun şekilde hayata geçireceğiz. Her gittiğim yerde şunu söylüyorum; 'Fark oluşturacağız, fark atacağız çünkü biz farklıyız!' Ben tekrar bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin sorunu, benim sorunum. Biz size kral olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz, lütfen bu dediğimi unutmayın!" dedi. - BALIKESİR