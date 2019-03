Millet İttifakı'ndan Balıkesir'de Ortak Miting

Kaynak: İHA

Millet İttifakı Balıkesir'de ortak miting düzenledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in sırayla konuştuğu mitingde her iki lider de iktidarı eleştirdi.Millet İttifakı paydaşları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda ortak miting düzenledi. Platforma beraber çıkan iki lider Balıkesirlileri selamladı. Kalabalık topluluğa ilk olarak hitap eden Kılıçdaroğlu, "Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Bir ülkenin kaderini değiştiren Kuvayi Milliyecilerin adının verildiği meydandayız. Kuvayi Milliye demek bir ülkenin geleceğini o ülkenin halkının belirlemesi demektir. Kuvayi Milliye demek 7 düvele karşı aslanlar gibi mücadele etmek demektir. Balıkesir'in kendine özgü koşulları var, görkemli bir tarihi var. Tarım, eğitim, sanayi, insan kaynakları açısından bir merkezdir. Aslında cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Güneşimiz, denizimiz, ovalarımız var. Peki biz sorunları nasıl aşacağız? Demokratik yollarla aşacağız. Demokrasi bize hangi hakları veriyorsa, şikayetimizi sandıkta dile getireceğiz. Çocuklarımız için, çiftçimiz, sanayicimiz için yapıyoruz bunu. Bereketli topraklarda huzur içinde yaşasın diye mücadele ediyoruz. Tarım ülkesi olan Türkiye, tarımın başkentlerden birisi Balıkesir. Bitti diyorlar. 17 yıldır tek başına iktidar olan, onu iktidar yapan kardeşlerime sesleniyorum. Parlamentoda çoğunluğumuz olsun, eyvallah. İstediğimizi müsteşar, istediğimizi vali yapalım. 82 milyondan vergi topladılar, fabrikaları özelleştirdiler, 70 milyar dolar oradan aldılar. Şimdi AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. 17 yıl vergi tamam, özelleştirme tamam, borçlanma tamam. 17 yıl sonra bu insanları soğan, patates kuyruğuna mahkum ettiler. Milletin aklı ile alay ediyorlar. Adına da varlık kuyruğu dediler. En bereketli topraklarda tarımı bitirdiler, çiftçi perişan. Dışarıdan daha ucuza getirdim dediler, hayır daha pahalıya getirdiler. Yunanistan'dan pamuk ithal ettiler. 113 milyon dolarlık pamuk. 15 milyon dolarlık tütün. Yunanistan çiftçisi zengin oldu. Her şeyi ile dışarıya mahkum ettiler. 200 bin ton patates gelecek şimdi sıfır gümrükle. Elektriği, doğalgazı versene. Bizim dedelerimiz pamuk sattılar, incir, üzüm ihraç ettiler. Karşılığında fabrikalar kurdular. Şimdi bu fabrikaları satıyoruz, yerine patates domates alıyoruz" dedi.Ülkücülere seslendiKılıçdaroğlu, 'kardeşlerim' diyerek Ülkücülere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Ülkücülüğün, milliyetçiliğin ne olduğunu bilirim. Milliyetçilik vatan, bayrak severliktir. Hiç kimsenin önünde diz çökmemektir. Milliyetçilik 'Çanakkale Geçilmez' demektir. Hiçbir milliyetçinin eli AK Parti'nin olduğu yuvarlağa 'Evet' oyu basamaz. Ben bu ülkenin kum tanesini kimseye emanet etmiyorum. Bu ülke için canımızı veririz. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl mücadele edildi. Elde tank palet fabrikası kaldı. Ülkücü kardeşime sesleniyorum. Dünyada bir ülke gösterin, hiçbir devlet yoktur ki kendi silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çeksin. O silah fabrikasını satanların sözcülüğünü yapanlar milliyetçi olamazlar. Bay Kemal olmak için namuslu, yürekli adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek lazım. Tank palet fabrikası niye satıldı, Katar uçağı niye bedava verildi? Bu ülkenin temelinde şehit kanı var, gözyaşları var. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları lobilerin olduğu yerde çizilmemiştir. Bu ülke sıradan bir ülke değildir" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir'de bir köye gittik. Hayvancılıkla geçiniyorlar. Vatandaşlarla sohbet ediyorum. Vatandaş 'Bir buzağı vereceğim, 3 ay beslesinler, onlara vereceğim' dedi. Sarayın derdi başka. Kürkte vergi sıfırlandı. Elektrik, su, mazot öyle değil. Daha zam gelecek. Şimdi frene basmış vaziyetteler. İşsizlik en ciddi sorunlardan biri. 1 milyon hanede sorun var. 7.5 milyon insanımız işsiz. Bunlara iş bulunması lazım. Biz kavgadan yana değil, huzurdan yanayız. İsteriz ki her evde tencere kaynasın. Herkesin işi, aşı olsun" dedi.Akşener: "Biz yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız savaşa gidiyoruz"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Biz yerel seçime gidiyoruz. Sanırsınız savaşa gidiyoruz. Yerel seçimler neden savaş sahnesine döndü" dedi. Akşener, tarım ve hayvancılık konusunda şunları söyledi:"Balıkesir, hayvancılığın merkezi idi. Angus eti ile tanıştık. Şimdi bir konu var. Arpa ithalatı yapıyor bu ülke. Babam tütüncüydü. 3'de kalk 4'de git. Güneş çıkınca eline yapışır. Babam o tütün parasıyla 4 evladını evlendirdi. Bugün bu mümkün mü? Eziyetini çekerdik ama parasını alırdık." - BALIKESİR