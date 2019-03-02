Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi

Samsun'da İYİ Parti ve CHP'nin Canik İlçe Belediye Başkanı ortak adayı Atıf Yiğit'in konvoyuna taşlı ve tekmeli saldırı oldu. Olayda yaralanan olmazken, Yiğit polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

YİĞİT'İN EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEYEN GRUP KONVOYA SALDIRDI

Millet İttifakı Canik Belediye Başkan adayı ekonomist Atıf Yiğit Canik İlçesinde seçim çalışması yaptıktan sonra 7-8 araç konvoy halinde evine gitti. Evinin önüne geldiğinde daha önceden orada bekledikleri öne sürülen 10 kişilik grup konvoya saldırdı. Bu sırada Atıf Yiğit'in oğlu ve partililer, Başkan Adayı Atıf Yiğit'i saldırıdan koruyarak araçtan indirip, ikametgahına götürdü. Saldırganlar Yiğit'in oğlunun bulunduğu aracın etrafını sararak taş atıp tekmeledi. Daha sonra da kaçarak kayıplara karıştı.

"BU YAKIŞIKSIZ OLAYIN FAİLLERİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Olayın ardından İlyasKöy Polis Merkezine giden Yiğit ve oğlu Fatih Can Yiğit, olayın tasarlanarak yapıldığını ifade ederek şikayetçi oldu. Başkan Adayı Atıf Yiğit ise, "Siyasete kara leke olarak geçecek bir hareket. Biz demokratik olarak bir seçim çalışması yapıyoruz. Bu yakışıksız olayın, faillerinin bulunmasını istiyorum. Polisimiz gerekeni yapacaktır" diye konuştu.