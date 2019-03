Millet İttifakı'nın Denizli Mitingi

Kaynak: AA

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nin Denizli'de düzenlediği mitingte halkı selamlarken kullandığı sözlerin, hadsizlik olduğunu bildirdi.Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile ilgili anlatacak herhangi bir projesi olmayanların, kara çalıp, kara mizah yapmaya uğraştıklarını ama bunu da başaramadıklarını, her şeyin farkında olan milletin bunlara 31 Mart'ta bir kez daha gereken cevabı vereceğini belirtti."Kirli ittifakın mimarlarından birisinin" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara "terörist" dediği yönünde algı operasyonu yapmaya çalıştığını kaydeden Filiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Anlatacak herhangi bir projesi olmayanlar, kendi tabanlarındaki vatandaşlarımızı yanlış yönlendirerek, manipüle ederek Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmesine, kurduğu siyasi istikrarın zayıflamasına dönük bir hedef, bir proje içerisindeler. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine Cumhurbaşkanımıza ve halkımıza kara çalıyorlar. Ortak yaptıkları mitingde 'Cumhurbaşkanı'nın teröristler dediği Denizlililer' diyor. Espri olsun, eğlence olsun diye vatandaşımızı teröristler diye selamlayamazlar. Bu hadsizliktir. Böyle hitap şekli, böyle siyaset olmaz. Bir insanın ifade tarzı kendisini anlatır ya da tam tersi insan ne ise öyle konuşur."Siyasetin bir yetenek, beceri, samimiyet ve güzel üslup olduğunu vurgulayan Filiz, "Hasret kaldım ellerine, vurdum sazın tellerine, bir zeybek türküsü yaktım Denizli'nin güllerine diye vatandaşlarını selamlayan Denizli sevdalısı bir Cumhurbaşkanımızın 'Bizim için Denizli yardır, yarendir. Denizli'nin her bir evladı elimizin asası, gönlümüzün tasasıdır. Denizlili her bir kardeşlerim evlerin yakışığı, kızların aşığı, çorbamızın kaşığıdır' sözlerini duyamamışlar ya da duymak işlerine gelmemiştir. Milletimiz her şeyin farkındadır. Milletimiz şaka nasıl olurmuş, 31 Mart günü onlara sandıkta gösterecektir." ifadelerini kullandı.