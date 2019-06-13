13.06.2019 18:24
Haberler»Güncel » Haber

Millet Kıraathanesi anaokulu öğrencilerini ağırladı

Millet Kıraathanesi anaokulu öğrencilerini ağırladı

Battalgazi Belediyesi, Beyaz Birlik Anaokulu öğrencilerini, Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphanede ağırladı.

Battalgazi Belediyesi, Beyaz Birlik Anaokulu öğrencilerini, Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphanede ağırladı.

Beyaz Birlik Anaokulu öğretmeni Duygu Gonca Ergin, öğrencileri ile birlikte Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'nde güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Öğretmen Duygu Gonca Ergin, öğrencilerine masal kitapları okurken, öğrencilerde boyama kitapları ile rengarenk resimler yaptılar. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı'nın da eşlik ettiği etkinlikte konuşan Beyaz Birlik Anaokulu öğretmeni Duygu Gonca Ergin, Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ortamını çok beğendiğini belirterek, "Beyaz Birlik Anaokulunda görev yapıyorum. Bugün öğrencilerimle birlikte Battalgazi Belediyesi'nin kıraathanesine geldik. Burası gerçekten kültürel ve çocukların faydalanması gereken, yetişkinlerin de faydalanması gereken nezih pırıl pırıl bir ortam. Çocuklarımızla birlikte bahçesinde ve ortamda kitap okuduk. Çocuklar çok güzel karşılandılar. Aldıkları küçük hediyelerin onların kitap okuma sevgisine olumlu katkıları olacak. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel gün için hepinize. Çocuklarımız kitap okumaktan çok mutlu oldular. Başka bir ortamda, belki yaz tatilinde alternatif bir ortam istiyorsanız çocuklarınızla kesinlikle önerebileceğim bir yer" diye konuştu.

Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyelerde verildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Battalgazi, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:07 Askerlik kanununun ilk iki maddesi kabul edildi
20:07 "Devletimiz elinden geleni yaptı"
20:06 DHA DIŞ – Poker oyuncusu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:05 Poker oyuncusu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
20:05 Güzel oyuncu Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı
20:04 Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)
20:04 BM'den Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına kınama - NEW
20:04 TEV, 74 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor
20:04 Karaman'da sağanak, sele neden oldu
20:02 JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis
20:02 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
20:02 Anadolu Üniversitesinde mezuniyet sevinci
20:00 GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI (1)
20:00 Çankaya Belediyesi 35 Büyükelçiliğin katılımıyla "Afrika Gününü" kutladı