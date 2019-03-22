Millet Kıraathanesi Bahçesinde Fidanlar Toprakla Buluştu

Kaynak: AA

Konya'nın Derbent ilçesine açılan Millet Kıraathanesi'nin bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.Derbent Kaymakamlığı tarafından ilçenin kütüphane ihtiyacının karşılanması, ilçede öğrenim gören öğrenciler ile vatandaşlara sosyal bir mekan oluşturulması amacıyla kurulan KOP Millet Kıraathanesi'nin bahçesine Kaymakam Fatmagül Dalmış'ın da katıldığı etkinlikte orman fidanları dikildi.İlçe Kaymakamı Armağan, öğrencilerle kıraathanenin bahçesinde çok sayıda fidanı toprakla buluşturarak, fidanlara ilk can suyunu verdi.KOP Millet Kıraathanesi Projesi, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın finansal desteğiyle Derbent Kaymakamlığı tarafından ilçe merkezinde açılmıştı.