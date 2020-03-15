Millet Kütüphanesi "koronavirüs" tedbirleri nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.
15.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:56
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda bugün saat 21.00'den itibaren, 30 Mart Pazartesi gününe kadar okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda bugün saat 21.00'den itibaren, 30 Mart Pazartesi gününe kadar okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
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Kaynak: AA
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