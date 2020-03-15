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Millet Kütüphanesi "koronavirüs" tedbirleri nedeniyle 30 Mart'a kadar kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.

15.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:56
Millet Kütüphanesi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, "koronavirüs önlemleri" kapsamında 30 Mart'a kadar kapalı kalacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda bugün saat 21.00'den itibaren, 30 Mart Pazartesi gününe kadar okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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