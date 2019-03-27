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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülkedeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Millet olmanın tek değeri vardır, o da bir ve bütün olmayı başarabilmektir. Toplumun öncüsü olan akademisyenler bunu sağlamalı." dedi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Ömer Çomaklı, fakülte ve birim ziyaretleri kapsamında üniversitesin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan akademik personelle bir araya gelerek, çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.Çomaklı, ziyaretinde yaptığı açıklamada özgün değer üretmenin önemini belirterek, "Yapılan işlerde boş zaman harcamadan, ülkenin ideallerine sadık kalarak, yapılan çalışmalarla özgünleşmek, millileşmek ve kendi değerlerimizi üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.Bir ve bütün olmanın gerekliliğini vurgulayan Çomaklı şunları kaydetti:"Millet olmanın tek bir değeri vardır, o da bir ve bütün olabilmeyi başarmaktır. Toplum öncüsü olan akademisyenler bunu sağlamalı. Bu da akademisyenlerin toplumsal misyonudur. Ancak bu sayede ülkelerin mutfakları olan üniversitelerden güzel çalışmalar çıkacaktır."Çomaklı, "Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi"ne değinerek, bu projeyle bölgesel kalkınmayı bizzat üstleneceklerini de sözlerine ekledi.