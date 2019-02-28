ÖMER FARUK CEBECİ - AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz
, Türkiye
genelinde anketlerin Cumhur İttifakı adına iyi göründüğünü belirterek, "Millet sandıkta hükmünü verecek, inşallah Cumhur İttifakı'nın bereketini hep birlikte müşahede etmiş olacağız diye düşünüyorum." dedi.
Yavuz, AK Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçim hazırlıklarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin tüm unsurları olarak uzun süredir hummalı bir çalışmanın içerisinde olduklarını, özelde Seçim İşleri Başkanlığı olarak daha teknik, daha zamana bağlı işleri yapma ve onları koordine etme anlamında ayrı bir gayretlerinin ve zorluklarının olduğunu söyledi.
En son il genel ve belediye meclis üyeleriyle belediye başkan adaylarının listelerini seçim kurullarına teslim ettiklerini anlatan Yavuz, AK Parti dışındaki partilerin listeleri zamanında seçim kurullarına teslim edememelerinden dolayı bazı bölgelerde seçime giremeyeceklerini anımsattı. İYİ Parti
'den, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz
'ın adaylık evrakının saat 17.00'den sonra teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmediğine işaret eden Yavuz, İYİ Parti'nin Akdeniz
Belediyesinde de hem belediye başkanlığı anlamında hem de belediye meclis üyeliği anlamında listeyi vaktinde teslim edemediğini kaydetti.
"Teknolojinin nimetlerinden biraz daha faydalanmayı yeğledik"
Yavuz, parti olarak uzun süredir bir çalışma içinde olduklarını aktararak, "Epey bir süredir çevreci olmak ve teknolojiyi kullanmak adına kafa yora yora geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla teknolojinin nimetlerinden biraz daha faydalanmayı yeğledik. 18 Kasım'da tüm Türkiye'de temayül yoklamasını elektronik ortamda gerçekleştirdik. Belki Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bir günde elektronik teşkilat temayül yoklamasını gerçekleştirdik. Biter bitmez de sonuçlar analizlerle birlikte elde edildi ve Cumhurbaşkanımıza sunduk." değerlendirmesini yaptı.
Bu seçim sürecinde aday müracaatlarının da elektronik ortamda alındığını ifade eden Yavuz, bu sayede hiçbir ilden genel merkeze dosya gitmediğini, müthiş bir kağıt tasarrufu yaptıklarını, bu vesileyle birçok ağacın kesilmesinin önüne geçtiklerini anlattı.
Yavuz, yine bu süreçte, aday programlarının işletilmesi ve koordinasyonun yürütülmesi anlamında teknolojiden olağanüstü derece istifade ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'görüntü ve ses kirliliğine son vereceğiz' çıkışından sonra da eski sokak süslemelerinin önüne bir hayli geçilmiş görülüyor. Aksayan yönlerini takip edip telafi ediyoruz." diye konuştu.
"Cumhur İttifakı tam tasarladığımız gibi ilerliyor"
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi
arasında kurulan Cumhur İttifakı'nda her şeyin iyi gittiğini dile getiren Yavuz, "Cumhur İttifakı tam tasarladığımız gibi ilerliyor ve adeta bir kader birliğine, hedef birliğine dönüştü. Türkiye'nin geleceğini karartma adına hamle üstüne hamle yapan birtakım kesimlere inat, gerçekten inanarak bu ittifaka karar verildi, adeta yek vücut halde, pazara kadar değil mezara kadar anlayışı içerisinde derinleşen kökleşen bir ittifak süreci yaşıyoruz." diye konuştu.
İttifak kapsamında büyükşehirlerde ve 51 ilin merkeziyle bazı ilçelerinde tek liste yöntemine gidildiğini anımsatan Yavuz, 22 ilde de birlikteliğin sağlandığını bildirdi.
İttifakın olduğu bölgelerde meclis üyeleri listelerinin de müşterek hale getirildiğini söyleyen Yavuz, "Hamdolsun her şey güzel gidiyor. Bu, bugün iyi görünüyor, seçim sonrası da bunun bereketinin görüneceğine inanıyorum. Birtakım mülahazalarla bir araya gelindi. Bu mülahaza devletin beka mülahazası, devletin istikbali mülahazası. Yani inanarak severek gerçekten bu konudaki sonuçları anlamında Türkiye'ye katkı sağlayacağı düşüncesiyle şekillenen bir ittifak var." ifadelerini kullandı.
Yavuz, şöyle devam etti:
"Karşı tarafta da 'Zillet İttifakı' diye nitelendirilen, 'Millet İttifakı' diye resmiyette yer alan o ittifaka baktığımızda böyle değil. Orada sadece bir saik var, o saik de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi, daha geniş anlamda Cumhur İttifakı'nı tökezletmek veya bu birlikteliği zaafa uğratmak, Türkiye'de kendileri açısından yeni gedikler açmak. 'Hele şu AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı halledelim, sonrasına bakarız' diyerek bir araya geldikleri, sırf Cumhur İttifakı'nı zaafa uğratmak için bir araya gelen ve aynı zamanda terörle arasına hiç mesafe koymayan HDP
'nin, Saadet Partisi
'nin yer yer, İYİ Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi
'nin birlikte oluşturduğu ittifakla salt Türkiye'nin geleceği kararmasın, yeni darbelere zemin oluşmasın, yeni paralel örgütler söz konusu olmasın, dış güçlerin oyununa gelmeyelim, kendi oyunumuzu oynayalım bir beka sorunu da ortaya çıkmasın diye düşünerek yan yana gelmiş AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ittifak elbette bir olamaz. Cumhur İttifakı sırf bu saiklerle kurulduğu için bereketli biri ittifaktır. Öbür ittifak için de, AK Parti gitsin de gerekirse Türkiye düşsün gibi bir yaklaşımla ortaya çıktığı için ben o ittifakın sonuç itibarıyla bereketsiz olacağını düşünüyorum."
Yerel seçimlere çok bir zaman kalmadığını, Türkiye genelinde anketlerin çok iyi göründüğünü ve daha önceki seçimlere nazaran iyi bir trend içinde yol alındığına işaret eden Yavuz, sözlerini, "Sonuç itibarıyla iyi olacak, millet sandıkta hükmünü verecek, inşallah Cumhur İttifakı'nın bereketini hep birlikte müşahede etmiş olacağız diye düşünüyorum." diye tamamladı.
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Kaynak: AA