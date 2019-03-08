Milletimiz, Birbirine Benzemezler İttifakına Fırsat Vermeyecek"

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Ben Anadolu'yu dolaşıyorum. Gördüğüm şu; milletimiz buna fırsat vermeyecektir" dedi. Seçim çalışmalarında bulunmak üzere geldiği Amasya'da sivil toplum kuruluşları ve basınla buluşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin dört tane ortak görüşü var mıdır? Dört tane ortak noktası var mıdır? Mümkün değil. Neresi ortak. Bir tek cümlede ortaklar. Tayyip Erdoğan gitsin de, nasıl giderse gitsin. Karşımızdaki ittifak böyle bir ittifaktır. Onun için bu seçimler Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişten sonra ilk seçim. İstikametimizin tespit ve tayinini ortaya koyacak son derece değeli, halkın görüşünün ortaya çıkacağı bir seçim. Ama bu seçim aynı zamanda bu hükümet karşıtı, Erdoğan karşıtı bu çeteye karşı milletin ortaya koyacağı iradeyi de gösterecek olan bir seçim olacaktır" diye konuştu. Yeni sistemin bir takım ittifakları mümkün hatta zorunlu kıldığına değinen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Partileri bir araya getiren fikirlerdir. İttifakları bir araya getiren, oluşturanlar ortak hedefleridir. Dolayısıyla birbirine benzemezler ittifakının ortaya koymuş olduğu bu anlayış Türkiye genelinde AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı geriletmek ve mümkünse seçim sonrasında yeni bir siyasi belirsizlik ortamını oluşturmaktır. İnşallah ben Anadolu'yu dolaşıyorum. Gördüğüm şu; milletimiz buna fırsat vermeyecektir. Milletimiz idaresine sahip çıkacak. Tayyip Erdoğan'a ve onun arkadaşlarına, onun adaylarına oy vererek AK Parti'yi yerel seçimlerde açık ara birinci çıkaracaktır" şeklinde konuştu. Partisinin 3. defa aday gösterdiği Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e destek isteyen Kurtulmuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı kadınlarla da fotoğraf çektirdi.(Murat Çelik - Barış Gök/İHA)