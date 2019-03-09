Milletimiz Cumhur İttifakı'nı Sandıklardan Birinci Çıkartacak"

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Herhangi bir siyasi konuda ortak hedefleri, ortak fikirleri olmayan, nitelikleri itibariyle, dünya görüşleri itibariyle, siyaset tercihleri itibariyle taban tabana zıt olan bu partilerin maalesef bir tek noktada ortaklık oluşturduğunu görüyoruz. O da, 'Tayyip Erdoğan, AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin' İnşallah milletimiz sandıklarda bu benzemezler ittifakına bir şekilde geçit, yol vermeyecek ve oylarıyla Cumhur İttifakı'nı sandıklardan birinci çıkartacaktır." dedi.AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye siyaseti ve geleceği bakımından çok önemli olduğunu söyledi.Kurtulmuş, Türkiye'nin bundan sonra gideceği istikameti göstermesi bakımından, milletin kararlılığını ve tercihini gösterecek önemli bir siyasi oylama olacağını ifade etti.Cumhur İttifakı olarak bu seçimdeki en önemli avantajlarını, AK Parti ve MHP'nin bu ittifakı oluşturan temel konularda yakın ve samimi bir işbirliği içerisinde olması şeklinde açıklayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir, 15 Temmuz gecesi 'Allahuekber' sedaları arasında kurulmuş bir ittifaktır. Karşımızdaki ittifak ise birbirine benzemezlerin oluşturduğu bir ittifaktır. Tabiri caiz ise 'Bremen Mızıkacıları' dediğimiz bir koro halinde gelişmiş bir ittifaktır. Kimin ne dediği, hangi istikamette gittiği belli değildir. CHP'yle HDP'nin, İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin nasıl birbirleriyle benzemekte olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Herhangi bir siyasi konuda ortak hedefleri, ortak fikirleri olmayan, nitelikleri itibariyle, dünya görüşleri itibariyle, siyaset tercihleri itibariyle taban tabana zıt olan bu partilerin maalesef bir tek noktada ortaklık oluşturduğunu görüyoruz. O da, 'Tayyip Erdoğan, AK Parti gitsin de nasıl giderse gitsin' İnşallah milletimiz sandıklarda bu benzemezler ittifakına bir şekilde geçit, yol vermeyecek ve oylarıyla Cumhur İttifakı'nı sandıklardan birinci çıkartacaktır."Numan Kurtulmuş, AK Parti olarak 17 yıldır siyaset mücadelesinde çeşitli zorlukları hep birlikte göğüslediklerini ve bu başarının altındaki temel faktörün teşkilatlar olduğunu dile getirdi.Kurtulmuş, seçim sürecini kusursuz ve en güzel şekilde geçirerek 31 Mart akşamı büyük bir zaferi elde edeceklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, parti genel merkezi balkonundan bir kez daha halka karşı teşekkür konuşması yapacağını dile getirdi.