Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Meclisteki akıl almaz davranışı görünce çok şaşırdığımı ifade etmek istiyorum. Korona virüs meclise girmiş dedim. Milletimiz gerekirse o kişiyi ve gerekenleri karantinaya almasını bilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Polonya Ukrayna gibi ülkelerde de korona virüs tespit edildiğini belirten Koca, "Türkiye olarak çok erken dönemde, hastalığın ismi bile konulmamışken devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Bu sıkı önlemleri ilk zamanlarda eleştirenler de oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada ne kadar yerinde adımlar atmış olduğumuz ortada. Avrupa'nın daha almadığı önlemleri çok önceden aldık. Sebebi insan hayatına verdiğimiz değerdi. Avrupa tedbirleri maalesef bu dönemde ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Bu tavrın dünya insanına bedeli var. Avrupa sığınmacıları risk gördü ama korona virüsü risk görmedi" diye konuştu.

Komşu ülkelerde virüsün arttığını ve sınıra dayandığını ifade eden Koca, "Bugün itibariyle birçok sınır komşumuz da dahil 84 ülkede vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 95 bin 572'ye ulaştı. Dünya genelinde 3 bin 285 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 53 bin 411 oldu. Bu süreçte Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı, Çin dışı vaka sayısı giderek artmış oldu. Özellikle artan bölgeler; İran, Güney Kore, İtalya. İtalya ile birlikte giderek Avrupa bölgesinde bunun artabileceği endişesini taşıyoruz. O nedenle biz bu süreçte Çin'den kaynağını alan korona virüsle ilgili ülke olarak çok güçlü bir sınav verdik, başarıyla götürdük" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ ÇOK YAKIN TAKİP ETTİ"

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci çok yakın takip ettiğini vurgulayan Koca, "Alınması gerekenler tedbiri en üst düzeyde almamız talimatını vermişlerdi. Bu çerçevede 8 bakanlığımız ile birlikte önerileri karara çevirerek hızla uygulamaya geçtik. Bu süreçte Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı ama komşu ülkelerde başta İran olmak üzere Avrupa ülkelerinde başta İtalya olmak üzere diğer ülkelere yayılan bir salgını görüyoruz. Salgın kapımızda" açıklamasında bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN BULAŞICILIĞI ENGELLEMEK"

Koca, korona virüste önemli olanın bulaşıcılığı önlemek olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için vatandaşımızın yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması, yurt dışına gidenlerin de ülkeye dönüşlerinde mutlaka 14 gün evde kendilerini izole etsinler, eğer dışarı çıkmak istiyorlarsa maskelerini taksınlar, eğer herhangi bir gribal enfeksiyon bulgusu başlarsa yine maskelerini takıp en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etsinler. Biz bu mücadeleyi vatandaşımızla daha başarılı şekilde verebiliriz.

YAŞLILAR RİSK GRUBUNDA

Yaşlıların risk grubunda olduğuna işaret eden Koca, "Gençlerde ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu ama yaşlılarda yüzde 15 hatta 40'lara doğru yükseldiğini biliyoruz. Gençlerin bu virüsü genelde taşıdığı hafif atlattığı ama yaşlı ve riskli hastalara risk oluşturabilecek bir duruma yol açabileceğini söylüyoruz. Vatandaşımızın çok dikkatli olmasını, Yurt dışından dönüşü olan kişilerle 14 gün temas sağlamamalı" dedi.

Medyada yer alan haberlerde, Singapur'a giden THY uçağında bir yolcuda pozitif bulunduğu bilgisinin yer aldığını aktaran Koca, "Bu Fransız bir yolcu. Herhangi bir temas yok. Dönüşte bu dönemde yolcu taşımamasını, mürettebatın geldiğinde de uygun bir ortamda 14 gün gözlem altında tutulmasını, baştan yapılan muayenede de mürettebatta herhangi bir hastalık bulgusu bulunmadığını numunelerin de alındığını sonuçları çıktığında paylaşmış oluruz" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan umreden dönen vatandaşların da muayene edildiğini hatırlatan Koca, umreden dönen vatandaşlarda şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadığını açıkladı. Korunma yöntemlerine ilişkin hazırlanan afişleri de hatırlatan Koca, gripli kişilere 2 metreden yakın durulmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"ŞU ANA KADAR DA HERHANGİ POZİTİF VAKAMIZ SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

Şu ana kadar bin 363 şüpheli vakanın tarandığını bunlardan pozitif olan hiçbir vaka olmadığını belirten Koca, "İran sınırından gelip gözlem altına aldığımız vatandaşımızın toplam sayısı şu an 53 kişi. 117 idi diğerlerini taburcu ettik. Zekai Tahir'de, konuk evinde kalan özellikle Kum ve Meşhed öyküsü olan 68 yolcu. Şu ana kadar da herhangi pozitif vakamız söz konusu olmamıştır" ifadelerini kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, Singapur'dan gelen mürettebatın nerede gözlem altında tutulduğuna ilişkin sorulara, "Böyle kişiler evde de İzole edilebilir ama biz bu süreçte herhangi bir konuk evi ya da Otel, gözlem evi olabilir, hastane ortamı olabilir. İstanbul'da hazırladığımız bir hastanede ya da daha çok otel ortamında sağlık personelinin yakın takibinde olmasını önemsiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Bazı ülkelerle virüs hakkında bilgi paylaşımı yaptıklarını aktaran Koca, "23 ülke ile ilgili yer yer bilgi paylaşımı yapılmak üzere arkadaşlarımız devrede. Kimi zaman malzeme yardımı da söz konusu. İran ile ilgili her zaman devredeyiz. Bugün Büyükelçi de geldi ve onlara da hangi tedbirleri aldığımızı ve alınması gerektiğini aktardık. Pazartesi günü için de skype üzerinden bir iletişim olacak. Azerbaycan'dan bir heyet geldi ve oraya da bir bilim inananımızı gönderme noktasında plan yaptık. Diğer ülkelerle de iletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.

"KORONA VİRÜS MECLİSE GİRMİŞ DEDİM"

Nöbette olduğu gün mecliste meydana gelen hareketli saatler hakkında açıklama yapan Koca, "Meclisteki akıl almaz davranışı görünce çok şaşırdığımı ifade etmek istiyorum. Koronavirüs meclise girmiş dedim. Milletimiz gerekirse o kişiyi ve gerekenleri karantinaya almasını bilir" dedi.

(İHA)