Milletimize Hizmetkar Olmak İçin Yollardayız"

Cumhur İttifakı Aydın
Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş
, millete hizmetkar olmak için yollarda olduklarını belirtti.
Savaş'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dalama
Mahallesi'ni ziyaret eden Savaş, yoğun ilgiyle karşılandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, mevcut hayvan pazarının yetersiz kaldığını ve göreve geldiğinde Dalama'ya yeni, modern bir hayvan pazarı yapacağını belirtti.
Kenti karış karış gezdiğini, vatandaşların derdini dinlediğini ifade eden Savaş, şunları kaydetti:
"Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Her zaman çözüm odaklı oldum, olmaya devam edeceğim. Milletimize hizmetkar olmak için yollardayız. Hayvan pazarındaki durum insanı üzen görüntüler. Hem vatandaşlarımın hem de satılmak için getirilen hayvanlarımızın bulunduğu koşullar iç açıcı koşullar değil. Bunları en kısa sürede düzeltmek şart. Biz göreve gelir gelmez neşteri vuracak ve burayla ilgili projemizi hemen hayata geçireceğiz. Dalama çok daha güzel bir hayvan pazarına kavuşacak. Pazarın içinde yürümek mümkün değil desem yeridir. Mevcut CHP
'li iş bilmez Büyükşehir Belediyesi diyaloğa açık ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip olsaydı bu manzaraları görmezdik. Ama ne yazık ki kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir büyükşehir belediye başkanı var. Tek derdi kendi reklamını yapmak. İnşallah tez zamanda bu sorunların üstesinden geleceğiz."
Savaş'a, Cumhur İttifakı Efeler
Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın
da eşlik etti.
Güncel
Kaynak: AA