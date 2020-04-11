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"Milletimize özveriyle hizmet eden hocalarımıza teşekkür ediyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 mücadele sürecinde aktif şekilde yer alan Diyanet personeline teşekkür etti.

11.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:36
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 mücadele sürecinde aktif şekilde yer alan Diyanet personeline teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye 'de Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak ilk vakanın görüldüğü andan itibaren salgınla mücadelede önemli tedbirleri hayata geçirdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm din görevlilerini bu süreçte aktif olarak görev almaya davet etti.
Bunun üzerine Başkanlık personeli Türkiye'nin her bir yerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alıp vatandaşlara hizmet etmeye başladı. Bu çalışmaların yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı ve bazı din görevlileri de bireysel olarak bu süreçten etkilenen vatandaşlara yardım etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar başlattı.
BAŞKAN ERBAŞ, DİYANET PERSONELİNİN BU GAYRETLİ ÇALIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI.
Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Mücadele'de olduğu gibi yaşadığımız bu zor süreçte de ülkemizin her yerinde milletimize özveriyle hizmet eden, camisini hayır köşesine dönüştüren, maske üreten, sokak hayvanlarına yiyecek veren, çocukları sevindiren, vefa gruplarında yer alan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel
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