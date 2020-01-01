Haberler » Güncel » 'Milletimize rağmen bir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte yapmayacağız' - Haber

"Milletimize rağmen bir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte yapmayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin biz yapmış olduğumuz tüm projelerde halkımızın geleceğini düşünerek işler yaptık. Milletimize rağmen bir iş yapmadık.

01.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin biz yapmış olduğumuz tüm projelerde halkımızın geleceğini düşünerek işler yaptık. Milletimize rağmen bir iş yapmadık. Bundan sonraki süreçte yapmayacağız. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlardır" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Basında yer alan tapu sorgulamaya İBB ve ilçe belediyelerin erişimin kısıtlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dijitalleşme sürecini başlattık. Projemizi yönetmek adına dijitalleşme sürecine hız verdik. Tüm ülkedeki verileri tek ağda toplayacak ve vatandaşlarımız bundan faydalanacaktır. Haciz ve evrak akışı hızlandıracak adımları buradan yapabilecekler" dedi.
Kanal İstanbul Projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Kurum, "Kanal İstanbul sürecine ilişkin çevre planımızı tamamladık ve açıkladık. Planlama alanı 26 bin 500 hektar, yerleşim alanı 10 bin hektar civarında. Burada 500 bin kişiyi aşmayacak iki akıllı şehirden oluşan mimariyi yansıtan yeni bir yerleşim alanı oluşturulacak" şeklinde konuştu.
"TÜM PROJELERDE HALKIMIZIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK İŞLER YAPTIK"
2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi halka sunduğunu belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımız 1994 yılında bu projeye başlamış ve gelişmeleri kaydedilmiştir. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin biz yapmış olduğumuz tüm projelerde halkımızın geleceğini düşünerek işler yaptık. Milletimize rağmen bir iş yapmadık. Bundan sonraki süreçte yapmayacağız. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlardır. Biz 2011 yılında vatandaşımıza sunduk, 18 yıllık kesintisiz iktidarımız konusunda milletimiz bize desteğini hep vermiştir" dedi.
(Fatih Erdoğan - Hülya Keklik/İHA)

Murat Kurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:19   Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Haber
21:16   Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Haber
21:16   BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli - Haber
21:15   Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Haber
21:06   Manisa'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Haber
20:30   Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Haber
19:10   Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Haber
18:43   Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
1.01.2020 21:24:43