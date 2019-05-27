Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Demokrasinin tabandaki temsilcileri olan muhtarlarımızla en verimli şekilde çalışacaklarını kaydeden Başkan Büyükakın, "Muhtarlarımızla birlikte "Gönül Belediyeciliği" anlayışını kentin her noktasına taşıyacağız. Bu hedefimizi gerçekleştirmede muhtarlarımız bizlerin en büyük gücü olacaktır" dedi.

"HİZMETLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

Her durumda muhtarlarımızdan gelen talep ve önerileri hızlı bir şekilde değerlendireceklerini dile getiren Başkan Büyükakın, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi yönetimiyle olan buluşmasında, muhtarlardan mahallelerindeki ve köylerindeki tüm vatandaşlarına en kalbi selamlarını iletmelerini rica etti. Muhtarların vatandaşa götürülen hizmette çok önemli bir rolü olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyemizin gözü ve kulağı olan muhtarlarımızla iletişim halinde olmayı sürdüreceğiz. Muhtarlarımıza dönük hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

"KENTİMİZDE ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ"

Türkiye'deki demokrasinin tavanından tabanına nasıl ahenk içinde işlediğinin bir özeti olan bu buluşmanın, Kocaeli genelindeki hizmetlere çok büyük katkı yapacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Milli iradenin gücü ve sembolü olarak gördüğüm muhtarlarımızla, kentimizde çok güzel hizmetler yapacağız. Muhtarlarımızla birlikte milletimizin gönlünde ve duasında yer alacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı. Başkan Büyükakın ayrıca, Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve yönetimini de konuk etti. Yerel ve genel konuların istişare edildiği görüşmede Büyükakın, Dündar ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler