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"Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin telaşı var, bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" dedi.

11.04.2020 00:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin telaşı var, bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler. Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum. Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir" ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Twitter, Güncel
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