Kaynak: AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimlere ilişkin, "Bundan sonra söz de karar da milletimizin. Milletimiz ne derse başımızın tacı. Milletin lafının üstüne asla laf söylemeyeceğiz. Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağız." dedi.Turan, oyunu kullanmak üzere eşi Kevser, oğulları Ömer, Kerem ve Ali Asaf, babası Sadettin ve annesi Sebahat Turan ile Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesine geldi.Okulda kurulan 1001 numaralı sandıkta oy verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, Türkiye tarihinin en kıymetli seçimlerinden birini geride bırakmak üzere olduklarını söyledi. Turan, şöyle devam etti:"Bundan sonra söz de karar da milletimizin. Milletimiz ne derse başımızın tacı. Milletin lafının üstüne asla laf söylemeyeceğiz. Milletimizin tercihine hep beraber saygı duyacağız. Saat 17.00'den sonra sandıklar açıklandığında hangi partiye ne oranda milletimiz destek vermişse, bunu kabullenmek bizim başımızın tacı ve görevimiz. Bugün 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Çanakkale'mizde 410 bin civarında seçmen oy kullandı."Türkiye genelinde 1 milyon 100 binden fazla yeni seçmenin sandık başına gittiğini kaydeden Turan, bunun büyük bir sayı olduğunu vurguladı.Turan, Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha fazla seçmene sahip olduğuna değinerek, "Sonuçlar her ne kadar akşam belli olacaksa da bugün gördüğümüz, sandıklardan aldığımız bilgilerde çok önemli oranda katılım olduğunu görüyorum. Tüm vatandaşlarımıza sandığa gitmelerini tavsiye ediyorum. Sandığa davet ediyorum. Milli egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun bilincindeyiz. Bu egemenliğinde yansıması, uygulaması sandık eliyle oluyor." diye konuştu.