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"Milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

23.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li üst düzey bir isimle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği'ni iddia etmektedir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle maniple etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(Derya Yetim/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Güncel

Kaynak: İHA

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