Milletin ekibinden 7 gün 24 saat hizmet

Korona virüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmeye devam ediyor. Bu zorlu süreçte Aliağa Belediyesi bünyesinde yer alan Milletin Ekibi de Aliağalı vatandaşların istek ve taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.Toplamda 50 aktif çalışan ile 7 gün 24 saat anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet veren Milletin Ekibi; merkezde üç, Yeni Şakran ve Helvacı'da ise birer ekip olmak üzere toplam beş ekip olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Çağrılara 7 gün 24 saat yanıt veriliyorMilletin Ekibi bünyesinde bulunan Hilal Masa, gerek ALO 153 hattına, gerekse 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattına gelen yüzlerce çağrıya 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle yanıt veriyor.Yüzlerce vatandaşa ulaşılıyorHilal Masa ile koordineli çalışan Milletin Ekibi ise gelen talepler doğrultusunda, belediyenin sosyal yardım kapsamında bulunan yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak erzak yardımı yapıyor. Ayrıca, yasa gereği sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan risk grubundaki yüzlerce vatandaşa ulaşan Milletin Ekibi, talepleri doğrultusunda vatandaşların market, manav, eczane gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermeye devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA