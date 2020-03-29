Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milletin ekibinden 7 gün 24 saat hizmet

Korona virüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmeye devam ediyor.

29.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:42
Milletin ekibinden 7 gün 24 saat hizmet
Korona virüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmeye devam ediyor. Bu zorlu süreçte Aliağa Belediyesi bünyesinde yer alan Milletin Ekibi de Aliağalı vatandaşların istek ve taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Toplamda 50 aktif çalışan ile 7 gün 24 saat anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet veren Milletin Ekibi; merkezde üç, Yeni Şakran ve Helvacı'da ise birer ekip olmak üzere toplam beş ekip olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çağrılara 7 gün 24 saat yanıt veriliyor

Milletin Ekibi bünyesinde bulunan Hilal Masa, gerek ALO 153 hattına, gerekse 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp hattına gelen yüzlerce çağrıya 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle yanıt veriyor.

Yüzlerce vatandaşa ulaşılıyor

Hilal Masa ile koordineli çalışan Milletin Ekibi ise gelen talepler doğrultusunda, belediyenin sosyal yardım kapsamında bulunan yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak erzak yardımı yapıyor. Ayrıca, yasa gereği sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan risk grubundaki yüzlerce vatandaşa ulaşan Milletin Ekibi, talepleri doğrultusunda vatandaşların market, manav, eczane gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için destek vermeye devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aliağa Belediyesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Milletin ekibinden 7 gün 24 saat hizmet - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı
Haberler bu kez iyi! Kovid-19’a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi Haberler
Haberler bu kez iyi! Kovid-19'a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: DHA YURT BÜLTENİ-8 - Haber 14:55: Bursa'nın cadde ve meydanları bomboş - Haber 14:55: Araçlarını ağaçların altında doludan korudular - Haber 14:55: İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haber 14:54: Havuza düşen köpeği kangal kurtardı - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler - Magazin 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler