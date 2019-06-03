Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmalarının basın toplantısı Bangkok'ta gerçekleştirildi

Uluslararası Voleybol Federasyonu
(FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, 04-0 6 Haziran
tarihlerinde, Tayland
'ın başkenti Bangkok
'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmalarında ev sahibi Tayland'ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti
ve Bulgaristan
ile mücadele edecek.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları öncesinde düzenlenen basın toplantısına, A Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Kübra Akman
ile diğer takım başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı. Türkiye
Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Yeniden Tayland'da bulunmaktan dolayı mutluyum. Burada oynadığımız karşılaşmalarda her zaman güzel bir atmosfer oluyor. Birbirinden farklı 3 takıma karşı mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisi yaparak iyi bir voleybol oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye Takım Kaptanı Kübra Akman ise, "Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmıştık. İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Buradaki tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.
Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının maç programı şu şekilde:
4 Haziran Salı
11.05 Türkiye - Dominik Cum.
14.05 Tayland - Bulgaristan 5 Haziran
Çarşamba
11.05 Türkiye - Bulgaristan
14.05 Tayland - Dominik Cum.
6 Haziran Perşembe
11.05 Bulgaristan - Dominik Cum.
14.05 Türkiye - Tayland - ANKARA
Kaynak: İHA
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