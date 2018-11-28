Milletlerarası Anlaşmalar

Türkiye
ile Moğolistan
arasında askeri alanda iş birliği yapılmasına yönelik anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.
Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da 2012'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol" onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.
Protokol kapsamda, iki ülkenin askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliği yapması öngörülüyor.
Moğolistan,Türkiye
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:17