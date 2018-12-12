Milletlerarası Anlaşmalar

Türkiye
, Gabon
ile savunma sanayi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) ile tarım, Gine
ve Zambiya
ile de ormancılık alanlarında iş birliği yapacak.
Türkiye ile Gabon arasında 12 Mayıs 2015'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anlaşmaya göre iki ülke, savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesinin yanı sıra teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili iş birliği ile savunma sanayi alanındaki iş birliğini geliştirecek.
Bunun yanı sıra Ankara
2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması" ilişik notalarla onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, iki ülke çölleşme ile mücadele, bozuk orman ekosistemlerinin iyileştirilmesi ile sel ve taşkın kontrolü gibi alanlarda iş birliği yapacak.
Zambiya'nın başkenti Lusaka'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre ise iki ülke kurak alanların ağaçlandırılması, ormancılıkta coğrafi bilgi sistemleri, orman yolları ve altyapıların planlanması alanlarında birlikte çalışacak.
Türkiye ile KKTC arasında 10 Nisan
2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre taraflar tarım alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve ticari işletmeler arasındaki iş birliğini teşvik ederek, hayvancılık, su ürünleri, bitkisel ve hayvansal genetik, biyolojik ve damızlık materyal mübadelesi, araştırma, arazi kullanım planlaması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, çiftçi eğitimi gibi alanlarda karşılıklı deneyim, bilgi ve uzman mübadelesinde bulunacak.
Gabon,Türkiye
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:03