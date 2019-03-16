Milletlerarası Anlaşmalar

Kaynak: AA

Türkiye, Senegal, Moritanya ve Tayland ile turizm alanında iş birliği yapacak.Dakar'da 1 Mart 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Nuakşot'ta 23 Şubat 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve 11 Kasım 2005'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye, Senegal, Moritanya ve Tayland ile turizm sektöründe yatırım ve girişimleri teşvik edecek, turizm pazarlaması konusunda gazeteciler, seyahat yazarları, tur operatörleri ve kanaat önderleri için tanıtım gezileri düzenlemede iş birliği yapacak.Öte yandan 1 Eylül 2018'de Bişkek'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" Resmi Gazete'de yayımlandı.Türkiye ve Kırgızistan mutabakat zaptıyla, ekonomilerini büyütmeyi teşvik etmek amacıyla Ortak Gümrük Konseyi kurarak gümrük hizmetleri iş birliği ve karşılıklı yardımların artırılmasını hedefliyor.