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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Gambiya, Somali ve Avrupa Birliği (AB) ile çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

31.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:36 Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
'nin , ve Avrupa Birliği (AB) ile çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanmasına Dair Karar"a göre, Ankara ve Banjul'da diplomatik temsilciliklerde kullanılacak arsaların mülkiyet hakları karşılıklı olarak devredilecek.
"Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanmasına Dair Karar"a göre, Ankara ve Mogadişu'da diplomatik temsilciliklerde kullanılacak arsaların mülkiyet hakları karşılıklı olarak devredilecek.
"Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına 2014-2020 Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Anlaşmanın Tadiline İlişkin Mektupların Onaylanmasına Dair Karar"a göre ise söz konusu anlaşmanın gelecek yıla ilişkin bazı maddelerinde yapılan düzenlemeler yürürlüğe girecek.

Gambiya, Türkiye, Somali, Güncel

Kaynak: AA

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