Haberler » Güncel » Milletlerarası anlaşmalar, Resmi Gazete'de yayımlandı - Haber

Milletlerarası anlaşmalar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Azerbaycan ve Moldova ile ayrı ayrı yaptığı protokol ve anlaşmaya dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

25.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:28Milletlerarası anlaşmalar, Resmi Gazete'de yayımlandı
'nin ve ile ayrı ayrı yaptığı protokol ve anlaşmaya dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişinev'de Mayıs 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması"nın onaylanması kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.
Bu kapsamda, iki ülke arasında sosyal güvenlik alanında ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek amacıyla uygulanacak mevzuatla ilgili hükümler belirlendi.
Bakü'de Aralık 2019'da imzalanan "Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü" de onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, uluslararası kara yolu taşımacılığına ilişkin 5-6 Aralık 2019'da Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda kararlaştırıldığı üzere, iki ülke arasında yapılan uluslararası taşımaların durumu ve gelişimi hakkında istatistiki bilgi teatisi, eşya taşımacılığı, geçiş belgesi kotalarının tespiti ve yolcu taşımacılığı gibi alanlarda mutabık kalınan konular belirlendi.

Azerbaycan, Moldova, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
09:03  25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25.02.2020 11:35:42