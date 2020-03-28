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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin, Özbekistan, Gine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve İran ile ayrı ayrı imzaladığı protokol ve anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

28.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:56
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye 'nin, Özbekistan , Gine , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve İran ile ayrı ayrı imzaladığı protokol ve anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekim 2017'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşması"yla, iki ülke taşımacılık alanındaki trafiğin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
Öte yandan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 8 Mayıs 1996'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın ilgili bazı maddeleri değiştirilerek Resmi Gazete'de yer aldı.
Aralık 2016'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke, uzman, öğretmen ve öğrenci değişimi, teknik ve mesleki eğitim kapsamında deneyimlerin paylaşılması gibi çeşitli alanlarda iş birliği yapacak.
Ayrıca, Gine'nin başkenti Konakri'de Mart 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması"na göre, taraflar, askeri eğitim, öğretim, istihbarat ve savunma sanayisi gibi birçok alanda iş birliğini genişletecek.
Türkiye'den KKTC ve İran'a sağlık alanında hibe
Ankara'da 11 Mart'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türk tarafı, KKTC'ye aşı, antiserum, ilaç ve tıbbi malzeme hibe edecek.
Ayrıca, 16 Mart'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türk tarafı, İran tarafının ihtiyaç duyduğu 1000 adet tanı kiti, 4 bin 715 adet tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 adet gözlük, 4 bin adet N95 maske ve 78 bin adet 3 katlı maskeyi hibe edecek.
Öte yandan, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 50 (a) ve 56'ncı maddelerinin tadiline ilişkin, 6 Ekim 2016'da Montreal'da imzalanan ve 7212 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli protokoller onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Türkiye, Gine, Güncel

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