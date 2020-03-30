Milletlerarası sözleşme, Resmi Gazete'de yayımlandı
Futbol ve diğer spor müsabakalarında güvenli ve rahat bir ortam sağlamayı amaçlayan Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
30.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:28
Futbol ve diğer spor müsabakalarında güvenli ve rahat bir ortam sağlamayı amaçlayan Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Budapeşte'de 2016'da imzalanan "Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin onaylanması kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.
Sözleşme, Avrupa Konseyi üyeleri arasında futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında güvenli, emniyetli ve rahat bir ortam sağlamayı amaçlayan hükümler içeriyor.
Budapeşte'de 2016'da imzalanan "Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin onaylanması kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.
Sözleşme, Avrupa Konseyi üyeleri arasında futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında güvenli, emniyetli ve rahat bir ortam sağlamayı amaçlayan hükümler içeriyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Avrupa Konseyi, Futbol, Güncel