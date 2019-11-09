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Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 10 Kasım mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Atatürk'ün ölüm yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

09.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:31Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, 10 Kasım mesajı
CHP Adıyaman Abdurrahman Tutdere, Atatürk'ün ölüm yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere 10 Kasım nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kurtuluş savaşı başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve sonrasında siyasal ve ekonomik kalkınma hamlelerinin tamamında imzası olan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz bugünde, dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olarak da anlamaya çalışmak için bir fırsat olarak görmeliyiz.

Hayatını, ilkelerini ve bizler için belirlediği hedefleri uygulamak birinci vazifemiz olmalıdır. Bizlere düşen büyük önderimizin hayalindeki Türkiye olan tam bağımsız ve bölgesinde lider bir durumda, dünyada örnek olmak ve söylediği gibi 'yurtta barış dünyada barış' şiarı ile herkesi kucaklayıp ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olmalıdır.

Atatürk devrimleri bugün dünyanın birçok ülkesinde kabul görmektedir. Bağımsızlığını tam olarak kazanamamış ülkelere Atatürk devrimleri, ilham kaynağı olmaktadır. Bütün bunlar Atatürk'ün evrensel bir dünya görüşünün mimarı olduğunu da göstermektedir.

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kurduğu TBMM'de, sonsuza kadar lideri olacağı Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olmanın tarifsiz kıvancı ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa göç ettiği ölüm yıl dönümünde minnet, rahmet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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