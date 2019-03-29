Milletvekili Ağar, 1 Günde 3 İlçe Ve 2 Beldeyi Ziyaret Etti

Gittiği her yerde coşkuyla karşılanan Millletvekili Ağar: "Seçimde ufak tefek stresler, sıkıntılar olabilir. Ama benim sizlerden ricam kimsenin gönlü kırılmasın. Bu seçimler daha çok gelir geçer.Ama önemli olan siz komşuluk muhabbetlerinize, akrabalık muhabbetlerinizezarar vermeyin. Asıl amacımız buraya yapmak istediğimiz hizmetlerdir. Bu hizmetleri Allah'ın izniyle değerli başkanımızı da seçtiğiniz zaman daha da önümüz açılacak ve daha kolay hizmetler yapacağız. Ben bu bölgeyi çok seviyorum. Ama hiç kimse diyemezki "ben Milletvekili Ağar'ın yanına gittim de Ağar bana sen Ağınlı mısın, Baskilli misin, Bükardili misin, Arıcaklı mısın sen nerelisin diye sorup ayrım yaptı' bunu kimse diyemez. Bizim için önemli olan Elazığ kimliğinde buluşmamızdır. Hep beraber hemşeri olmamızdır. O hain saldırının yaşandığı gün duyar duymaz Ağın'daki tüm programımızı iptal edip hemen Arıcak'a geldim. Hep beraber olalım. Hatırınızı soralım. Bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız var mı? Diye hemen buraya intikal ettik." Dedi.

Ağar, Arıcak Kaymakamlığı'na geçerek çalışanlarla bir bir sohbet etti. Daha sonra Erimli Beldesi'ne geçen Milletvekili Ağar, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi..

Hız kesmeden çalışmalarına devam eden Milletvekili Ağar, Keban ve Ağın'ı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağar yaptığı konuşmada:

"Bizlerin ilerlemesinden rahatsızlık duyanlar, çeşitli şer ittifaklarıyla bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, ufak tefek şeyler olur, bir takım eksikliklerimiz olur, bizler de insanız. Bir anda her şeye yetişemiyoruz. Fakat şunu söylemek istiyorum ki, Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi getirmiş olduğu nokta apaçık ortadadır. Yüz milyar seviyesinde almış olduğu gayri milli hasılatı 900 milyar dolar hasılatın üzerine çıkarmıştır. Bu hepimiz için çok daha fazla yatırım, Türkiye'nin önünün çok daha fazla açılması demektir."

"PKK İLE İTTİFAK YAPAN PARTİLERİN KARŞISINDA DURMALIYIZ"

"Biz Elazığlılar olarak, biz Kebanlılar olarak Cumhurbaşkanımızın, PKK ile ittifak yapan bu partilerin karşısında dik durmasını sağlayacak bir oy patlaması çıkartmalıyız. O yüzden sizden ricam, kırılmış olanlara benim ricamı iletin, benim selamımı iletin, babamın selamını iletin. Biz Keban'a sahip çıkarız. Keban'ın ve bu bölgenin bir milletvekili var, bir kardeşiniz var, bir evladınız var. Aslan gibi bir belediye başkan adayınız var. O yüzden hiçbir şekilde karamsarlığa düşmeyelim. Önümüz açık. Türkiye'nin önünde daha yapacak çok işleri var." Diye konuştu.

Kaynak: Bültenler