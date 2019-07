Milletvekili Ağar'dan Akçakiraz'a ziyaret

Ağar, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'yı ziyaret ederek, bölgenin yol sorunu ile ilgili de incelemelerde bulundu.

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Elazığ'ın 5 yıllık süreçte çok iyi yerlere geleceğini vurguladı. Başkan Kaya:

"Sayın milletvekilimiz, ziyaretleriyle bizi oldukça bahtiyar ettiler. Kendilerini makamımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sizin gibi genç, cevval, Elazığ'ın sorunlarına ilgi duyan, Elazığ'ın sorunlarını çözmeye çalışan, Elazığ'ın problemlerini çözerken de katı kalpli davranmayıp, mülayim tavrını hiç eksiltmeden sahalarda gördüğümüz bir milletvekilimizi ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Babası Mehmet Ağar'dan aldığı enerjiyi, Elazığ'da hizmete dönüştürecek milletvekilimiz, şu anda Akçakiraz'ımızda. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah süreç içerisinde, Elazığ'la birlikte tüm ilçelerin sorunlarını çözmek için sürekli sahada olacağız" diye konuştu.,

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyon Üyesi Zülfü Tolga Ağar ise, seçildiği günden bu yana Elazığ'a her geldiğinde hep sıcak ve samimi karşılanmasından duyduğu mutluluğu belirterek,

"Biz gençliğimizin vermiş olduğu enerjiyle, elimizden geldiği şekilde Elazığ'ın tespit ettiğimiz problemlerine hızlı bir şekilde çözüm sunmaya çalışıyoruz. Şu an Elazığ'da bütçe dışındaki yatırımları, yaptığımız yoğun baskılarla şehrimize çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"ELAZIĞ'I HAK ETTİĞİ NOKTAYA GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Elazığ'ın temel problemlerine ve bunların çözüm noktasında neler yapılabileceğine de değinen Milletvekili Ağar:"Problemler her zaman var olacaktır ve bizler bunları çözeceğiz. Fakat var olan altyapı problemlerinin dışında, benim tespit ettiğim kadarıyla, sanayi ve tarımda Elazığ'ı hak ettiği noktaya gerçekten getirmemiz gerekiyor. Fakat şu da bir gerçek ki; dünyada var olan finansal krizden, bölgemizdeki huzursuzluklardan dolayı, Suriye'deki savaşlar ya da Amerika ve İran arasındaki enerji savaşları, Akdeniz havzasında yaptığımız petrol arayışları dolayısıyla şu an bir takım finansal krizlerle yüz yüzeyiz. O yüzden biz bu sene, sanayiden ziyade sulamaya ciddi bir önem verdik. Elazığ'a yapılabilecek olan sulama projelerini son haline getirdik. Bunu sene sonuna doğru çözmüş olacağız inşallah. Bunun haricinde, önümüzdeki sene ivedilikle Elazığ'da susuz bir ova bırakmamak için, ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü tarımın getirisi yüksek. Tarım, aynı zamanda insanlara istihdam sağlıyor. İnşallah, tarımı Elazığ'da ciddi bir noktaya getirip, yerel yönetimle birlikte Elazığ'ın diğer 20 belediyesiyle beraber, hangi partiden seçilmiş olduğu fark etmez, üzerimize düşen her görevi emir telakki edeceğiz" dedi.