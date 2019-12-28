Haberler » Politika » Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu - Haberler

Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu

Elazığ'da dün yaşanan 4.9'luk deprem sonrası şehir dışında bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kente gelerek incelemede bulundu.

28.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:30 Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu
'da dün yaşanan 4.9'luk deprem sonrası şehir dışında bulunan AK Parti Elazığ Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kente gelerek incelemede bulundu.

Dün Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9'luk deprem meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 5 evde hasar oluşmuştu. sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilgili kurum müdürleri ile bölgede inceleme yapmıştı. Şehir dışında olan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolğa Ağar'da hemen kente geldi. Depremin en çok hissedildiği Sivrice ilçesi Gözeli Köyü'ne giden ikili, İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı'dan bilgi aldı,vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem haberini İstanbul'da aldığını aktaran Milletvekili Ağar: " Bu haberi alır almaz kurum amirlerimizden telefonla bilgi aldım. Hemen ardından Elazığ'a gelerek vatandaşlarımızın yanına geldik. Bizler her zaman aziz milletimizin yanındayız. Tüm Elazığlı hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şehrimizi, ülkemizi, milletimizi afetlerden ve belalardan korusun" dedi. - ELAZIĞ

Milletvekili, AK Parti, Elazığ, Deprem, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:13   Kolon kanseri hasta 'yüksek riskli' tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu - Haberler
13:10   İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" - Haberler
13:08   Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu - Haberler
13:06   Ünlü Nogay şairi Kadriya Temirbulatova Anadolu Üniversitesi'nde anıldı - Haberler
13:04   TBMM'de Libya tezkeresi hazırlığı - Haberler
10:42   Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz - Haberler
10:38   Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada - Haberler
09:36   Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı! Tekme tokat dövdüler - Haberler
09:19   AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun - Haberler
07:27   İtalya'da kullanım amaçlı olarak evde esrar yetiştirmek artık suç değil - Haberler
28.12.2019 13:20:39