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Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor İşletmesi'nin taşıma ihalesi tekrar gözden geçirilsin

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Emet Bor İşletme Müdürlüğü taşıma ihalesinin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

18.07.2019 19:15 Milletvekili Ahmet Erbaş: Emet Bor İşletmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Emet Bor İşletme Müdürlüğü taşıma ihalesinin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

İhalenin temizlik firmasına verilmesini anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Erbaş, " Emet ve Hisarcık bölgesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Emet Bor İşletme Müdürlüğünde taşıma ihalesi yapılmıştır. Şeffaf yapıldığını inandığımız bu ihalenin bir temizlik firmasına verilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Muammer bedelin yüzde 35 altında yapılan bu ihalenin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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